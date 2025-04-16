В Украине планируют раскрытие банковской тайны? Гетманцев рассказал, что происходит на самом деле

Пока никакого законопроекта в Украине об открытии банковской тайны налоговой в Верховной Раде нет, и шансов принять его до конца созыва тоже нет. Банковская тайна действует и ее можно раскрыть только в определенных законом случаях, а именно в случае налогового долга, верификации государственных выплат или по решению суда либо запросу правоохранителей.

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Об отсутствии каких-либо решений по раскрытию банковской тайны сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). В сети активно распространяется информация, что уже в текущем году налоговая служба Украины получит полный доступ к банковским счетам граждан – сможет видеть суммы средств, а главное – их происхождение.

Новость повлекла за собой волну беспокойства среди украинцев: люди начали массово обсуждать возможный "конец банковской тайны" и усиление контроля над каждой гривней. Однако, как выяснилось, на практике ситуация выглядит гораздо иначе, а громкие заголовки – это скорее преувеличение, чем реальная угроза.

Гетманцев прямо опроверг эту информацию и заявил, что она фейковая. "Нет, в Комитете Верховной Рады нет ни одного законопроекта о раскрытии банковской тайны о ваших счетах налоговой. И нет, до конца этого созыва Верховной Рады нет никакого шанса, что такой законопроект будет принят", – написал он у себя в соцсетях.

Он также подчеркнул, что сейчас просто не существует инициативы, которая предусматривала бы автоматический доступ налоговой к банковским счетам украинцев. А все громкие заголовки – спекуляции, не имеющие под собой законодательной почвы.

Несмотря на эмоциональные реакции, следует понимать: украинское законодательство уже допускает возможность раскрытия банковской тайны, но только в определенных случаях и по четко определенной процедуре. Банковская тайна может быть раскрыта налоговым органам по письменному запросу, в частности:

в случаях налогового долга;

при проверке;

в рамках судебных или уголовных расследований.

Доступ к банковской тайне имеют и другие государственные органы: Минфин (при проверке претендентов на пенсии, субсидии и т.п.), нотариусы, правоохранители, судебные исполнители, но только в пределах своих полномочий и по официальному запросу. То есть уже сейчас существуют механизмы раскрытия информации о счетах, но они не массовые и не касаются всех граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые продают личные вещи (например, одежду, бытовую технику и т.п.) на интернет-площадках, не подвергаются штрафам или другим методам влияния со стороны Госналоговой службы. Налоговики работают только с теми, кто в больших масштабах продает новые вещи и не платит налоги на миллионы гривен.

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