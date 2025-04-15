Украинцы получают "письма счастья" от налоговой за торговлю в интернете: будут ли неприятности из-за продажи старых носков и других вещей

Украинцы, продающие личные вещи (к примеру, одежду, бытовую технику и пр.) на интернет-площадках не подвергаются штрафам или другим методам воздействия со стороны Госналоговой службы. Налоговики работают только с теми, кто в больших масштабах продает новые вещи и не уплачивает с этого налогов на миллионы гривен. В других же случаях "письма щастья" от налоговиков украинцам не приходят.

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Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"), передают "Новини.LIVE". Она объяснила:систематической продажей являются только регулярная реализация однотипных товаров.

"Налоговая служба заинтересуется теми субъектами хозяйствования или физическими лицами, которые не платят налоги или торгуют "в серую", только если эти продажи достигают сотен в месяц, и это однородный товар. Например, телефоны, наушники или что-либо, что не было в употреблении, новое, не является личными вещами человека, который их продает. Речь идет об уклонении на миллионы гривен ежемесячно. Меньшие суммы не заинтересуют налоговую службу. ... Какие-то старые носки не являются предметом любопытства", – объяснила нардеп.

При этом она подчеркнула: вычисляют же налоговики недобросовестных продавцов разными методами. В частности:

Через систему, ведущую учет документов, генерируемых РРО (регистраторами расчетных операций).

"По этим данным налоговая может видеть определенные потоки, идущие через маркетплейсы от определенных субъектов хозяйствования или физлиц. Следовательно, именно эта информация будет основным источником для принятия мер по проверке – уплатило ли лицо налоги с того, что реализовало", – рассказала Василевская-Смаглюк.

По открытым данным.

По словам нардепки, налоговики заинтересуются продавцами, реализующими товар в больших объемах, например через соцсети или маркетплейсы, однако только если сумма, с которой не уплачиваются налоги, эквивалентна тому, "что налоговая должна потратить для того, чтобы такое лицо выявить и написать ему "письмо счастья".

Что говорят в налоговой

В самой же Госналогой службе ранее сообщили, что не штрафуют украинцев за продажу личных вещей на интернет-площадках – в частности OLX, Promua, в соцсетях и т.д. Распространенная же информация о том, что Госналоговая служба автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, совершающих такие операции, отметили там, не соответствует действительности.

"Только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества гражданами с помощью электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей", – говорится в сообщении.

Впрочем, признали налоговики, усиление контроля за интернет-продажами все же осуществляется. Однако, уверяют они, только для того, чтобы "предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до 20 апреля украинские "ФОПы" должны впервые подать обновленную форму налоговой декларации – с расчетом к уплате военного сбора. Новые правила отчетности для них действуют с 1 апреля.

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