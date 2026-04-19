В Украине неожиданно развернулись цены на популярный: сколько теперь стоит килограмм

В Украине продолжает дорожать морковь, в частности из-за сокращения предложения качественной продукции и стабильно высокого спроса. Несмотря на это, цены пока остаются значительно ниже, чем в прошлом году, но рынок ожидает дальнейшего роста. Сейчас цены в супермаркетах колеблются от 7,89 до 12,10 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Основной причиной повышения стоимости является существенное сокращение предложения, особенно продукции среднего и высокого качества.

По состоянию на сейчас производители реализуют морковь по цене 7-14 грн за килограмм. В среднем это на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом эксперты отмечают, что найти крупные партии качественной продукции становится все сложнее.

Рост цен объясняется классическим рыночным фактором – дисбалансом между спросом и предложением. Спрос на овощ остается стабильно высоким, ведь морковь входит в базовую потребительскую корзину украинцев.

В то же время предложение ограничено. Часть запасов уже исчерпана, а качественная продукция сохранилась не у всех производителей, это позволяет аграриям постепенно повышать отпускные цены без риска потерять покупателя.

Несмотря на текущий рост, цены на морковь все еще остаются значительно ниже, чем в 2025 году. По оценкам аналитиков, нынешний уровень примерно на 65% меньше, чем в этот же период прошлого года.

Большинство участников рынка сходятся во мнении, что тенденция к росту цен сохранится. Если предложение и в дальнейшем будет оставаться ограниченным, а спрос – стабильным, цены могут повышаться и в дальнейшем.

Дополнительное влияние оказывают и внешние факторы. В частности, рост стоимости энергоносителей, связанный с геополитической напряженностью, может повлиять на логистику, хранение и производство аграрной продукции.

Цены на морковь в супермаркетах

По данным"Минфина", средняя цена моркови в крупнейших торговых сетях Украины составляет 12,77 грн/кг – это на 94 коп. меньше, чем в марте. Собственный анализ от OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в супермаркетах варьируется от 7,89 до 12,10 грн/кг. По состоянию на 19 апреля цены в украинских супермаркетах следующие:

"АТБ" – 10,89 грн/кг;

"Фора" – 10,80 грн/кг;

"Сильпо" – 12,10 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за подорожания топлива продукты питания в Украине могут вырасти в цене на 8-10% во второй половине года, при этом больше всего подорожают товары первой необходимости, включая хлеб. В то же время дефицита продуктов не прогнозируют, ведь агросектор работает стабильно.

