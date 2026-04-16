Украинцам следует готовить кошельки: какие продукты подорожают в ближайшее время

Из-за подорожания топлива продукты питания в Украине могут вырасти в цене на 8-10% во второй половине года, при этом больше всего подорожают товары первой необходимости, включая хлеб. В то же время дефицита продуктов не прогнозируют – агросектор работает стабильно, а подорожание будет происходить постепенно.

Видео дня

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду в интервью медиа. Одной из причин роста стоимости топлива является напряженность на глобальных энергетических рынках, в частности обострение ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Гайду, цены на дизель демонстрируют волнообразную динамику, ведь небольшое снижение сменяется новым ростом, но общий тренд остается восходящим. Это имеет прямой эффект для агросектора и логистики:

дорожает доставка продуктов;

растет себестоимость производства;

увеличиваются расходы на хранение и переработку;

повышается цена импортных товаров.

Фактически топливо становится "скрытым налогом" на все продукты, которые попадают в супермаркеты. Гайду прогнозирует, что до середины года резких изменений на полках магазинов не будет. Причина – аграрии и поставщики заблаговременно закупили топливо под посевную кампанию.

Однако, уже во второй половине года ситуация может измениться. Ожидается, что цены на продукты вырастут в среднем на 8-10%, больше всего могут вырасти в стоимости товары первой необходимости. Они наиболее чувствительны к логистике и энергозатратам, речь идет о:

хлебе и хлебобулочных изделиях;

крупах и муке;

молочной продукции;

овощи и базовые продукты питания;

импортные товары, которые зависят от транспортировки.

Отдельно Гайду отмечает, что хлеб будет дорожать постепенно, поскольку на его цену влияют сразу несколько факторов – топливо, логистика, удобрения и средства защиты растений. Несмотря на рост цен, аграрии и правительственные эксперты уверяют, что риска дефицита продуктов в Украине нет.

Украинский агросектор, по словам Гайду, адаптировался к условиям войны и работает в сложной, но стабильной системе. Даже несмотря на обстрелы и риски, Украина остается одним из ключевых экспортеров агропродукции. Ключевым экспортным каналом остаются морские маршруты – через них проходит до 85-90% аграрной продукции.

Еще один фактор, который влияет на аграрную экономику и будущие цены, – заминирование сельскохозяйственных территорий. По оценкам, до 20-25% земель могут быть загрязнены взрывоопасными предметами.

Отдельно Гайду подчеркнул, что хлеб обязательно будет расти в цене, но без резких скачков. В то же время критической угрозы для продовольственной безопасности нет. Украина имеет достаточные запасы зерна и не только обеспечивает внутренний рынок, но и продолжает экспорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!