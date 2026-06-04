В Украине начнут по-новому назначать пенсии: как теперь будет действовать ПФУ

В Украине существенно изменят порядок подсчета трудового стажа для назначения пенсии. Гражданам начнут засчитывать периоды работы, даже если работодатель не уплатил за них единый социальный взнос (ЕСВ).

Видео дня

Изменения механизма назначения пенсии обусловлены законом №4851-IX, который был принят в этом году. В силу законодательная норма вступает в августе.

Что изменится

Согласно нынешним правилам, периоды работы работника, за которые работодатель не платил ЕСВ, полностью выпадают из трудового стажа. Из-за этого люди часто теряли необходимые годы и не могли вовремя выйти на пенсию.

С августа такие "проблемные" периоды работы будет разрешено засчитывать в общий пенсионный стаж. Это означает, что Пенсионный фонд Украины прекратит отказывать украинцам в назначении пенсии из-за отсутствия необходимых сведений, но для этого должны быть выполнены два условия:

работодатель должен был официально начислять работнику заработную плату и своевременно подавал соответствующие отчеты в налоговую службу;

и своевременно подавал соответствующие отчеты в налоговую службу; наличие документальных доказательств того, что взносы были начислены, даже если физически они так и не поступили в бюджет.

Влияние на размер будущей пенсии

Но следует учитывать, что новые правила помогут украинцам выйти на пенсию вовремя (при наличии необходимых лет стажа), однако не увеличат сумму ежемесячных выплат. При непосредственном расчете размера пенсии будут учитывать только те месяцы, за которые в бюджет поступили реальные средства – поэтому "проблемные" периоды на размер пенсии не повлияют.

Зато Пенсионный фонд самостоятельно будет получать сведения о человеке из государственных электронных системах. В случае отсутствия данных в реестрах человеку об этом будут сообщать и помогать собрать документы в архивах или на предприятиях, а не просто отказывать в назначении пенсии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в мае почти в два раза увеличилось количество решений судов о перерасчете пенсий из-за неправильного применения индексации. Все новоназначенные выплаты Пенсионный фонд в течение первых лет вместо полноценной индексации повышает на незначительную сумму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!