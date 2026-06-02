Украинцам пересчитывают пенсии из-за неправильной индексации: как ее проводили и что сделали неправильно всем

В Украине в мае почти в два раза увеличилось количество решений судов о перерасчете пенсий из-за неправильного применения индексации. Все новоназначенные выплаты Пенсионный фонд в течение первых лет вместо полноценной индексации повышает на незначительную сумму (обычно 100-125 грн).

Это приводит к стремительному падению уровня обеспечения новых пенсионеров. Кроме того, такую практику ПФУ и правительства уже признал незаконной и Верховный Суд. Об этом говорится в публикации OBOZ.UA.

Один из тысяч примеров:

Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело №440/3770/26 по иску местного пенсоинера к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Полтавской области.

Пенсионер настаивал, что при расчете его выплат ПФУ игнорировал последовательное увеличение показателя средней заработной платы на установленные правительством коэффициенты за период с 2021 по 2026 годы.

Зато представители Пенсионного фонда утверждали, что поскольку пенсия была исчислена на базе зарплаты за 2017–2019 годы, оснований для автоматической индексации по определенным постановлениям Кабмина якобы не было. Вместо полноценного перерасчета пенсионеру начисляли только фиксированные доплаты в размере 100–135 гривен.

Судья отметил, что ПФУ обязан был пересчитать пенсию путем последовательного умножения базового показателя (7763,17 грн) на все соответствующие коэффициенты: 1,11; 1,14; 1,197; 1,0796 и 1,115.

Почему Кабмин так индексирует пенсии

Украинцы, которые сейчас выходят на пенсию, получают значительно большие выплаты, чем условно "старые" пенсионеры. Представим, что пенсионер со средней зарплатой и 35 годами стажа вышел на пенсию в 2013-м. Во время реформы 2017-го его пенсию пересчитали. Тогда всем пенсионерам выплаты рассчитали исходя из средней зарплаты по стране в размере 3764,4 грн. Далее ежегодно эту цифру увеличивали во время индексации (кроме 2018-го, который прошел без индексации).

Итак, украинец со средней зарплатой и с 35 годами стажа в 2017-м после перерасчета получил выплату в размере 1317,5 грн. С того момента его выплату индексировали семь раз. Сейчас в его пенсии учтена зарплатная база в размере 8913,8 грн. И без учета возможных доплат он может рассчитывать на выплату в 3119,8 грн. Если этому пенсионеру исполнилось 60 лет в 2013-м, то сейчас ему уже 72 года. Вместе с возрастной доплатой размер пенсии составляет от 3240 грн.

Такой же пенсионер, который выходит на пенсию, имея среднюю зарплату и 35 лет стажа, в этом году будет иметь зарплатную базу в размере 15 057,09 грн. Следовательно, его пенсия составит 5269,9 грн. То есть он гарантированно будет получать больше, чем тот пенсионер, который выполнил такие же условия (имел среднюю зарплату и 35 лет стажа), но вышел на пенсию раньше.

И чтобы сократить разрыв в суммах выплат между старыми и новыми пенсионерами, вместо того, чтобы повысить меньшие пенсии, решили как минимум несколько лет не индексировать более высокие пенсии.

