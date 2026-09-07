Украинцам переписали валютные правила: что это означает для населения

В Украине изменили валютные правила – с 11 августа Национальный банк Украины (НБУ) существенно увеличил ряд лимитов для физических лиц. Украинцы теперь могут покупать безналичную иностранную валюту на сумму до 200 тыс. грн и столько же снимать с валютных счетов.

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Также расширили возможности для расчетов за рубежом и оплаты аренды жилья. Изменения разъяснила руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева.

Главные валютные изменения для украинцев

Ранее физическое лицо могло покупать безналичные доллары, евро и другую иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств в пределах 50 тыс. грн в календарный месяц. Теперь эта сумма выросла в четыре раза – до 200 тыс. грн. Причем в пределах этого же лимита можно приобретать не только валюту, но и банковские металлы без физической поставки и ценные бумаги иностранных эмитентов с поставкой в украинской депозитарной системе.

Если ранее с валютного счета можно было получить в Украине или за рубежом до 100 тыс. грн в эквиваленте в день, то теперь дневной лимит составляет 200 тыс. грн. При этом ограничение на снятие наличной гривны с гривневых счетов в Украине не изменилось и составляет 100 тыс. грн в день.

Это изменение касается украинцев, находящихся за рубежом. Месячный лимит на оплату товаров, работ и услуг с гривневых счетов увеличили со 100 тыс. до 200 тыс. грн в эквиваленте.

Причем теперь в пределах этого лимита можно оплачивать и аренду жилья за рубежом. Рассчитываться можно не только картой – разрешены также переводы со счета на счет, в частности через SWIFT, с предварительной покупкой банком необходимой валюты по поручению клиента.

Отдельно НБУ разрешил физлицам осуществлять переводы с валютных счетов за рубеж для оплаты товаров, работ и услуг. Для таких операций установлен лимит 200 тыс. грн в эквиваленте на календарный месяц. То есть в отдельных случаях оплату теперь можно провести без использования банковской карты – непосредственно переводом с собственного валютного счета на счет получателя.

В то же время для расходов на проживание и аренду жилья за рубежом действует отдельный, значительно более высокий лимит – 500 тыс. грн в эквиваленте в месяц. Ранее эта возможность касалась оплаты услуг по проживанию, теперь ее распространили также на аренду жилья. Такие платежи можно проводить как картой, так и банковским переводом.

Возможностей больше – финмониторинг жестче

Послабление не означает отмену финансового мониторинга. Банки продолжают контролировать операции клиентов и при необходимости могут проверять источник происхождения средств. Сам НБУ подчеркивал, что валютная либерализация происходит параллельно с требованиями к прозрачности операций.

"Валютные решения свидетельствуют сразу о двух тенденциях. С одной стороны, Национальный банк продолжает постепенно ослаблять часть ограничений и предоставлять рынку больше возможностей для проведения валютных операций. С другой – вместе с либерализацией усиливаются требования к прозрачности таких операций, отчетности и финансовому мониторингу. То есть речь идет не об отказе от контроля, а скорее о его постепенном переводе в более гибкую и системную модель", – отметила Мустафаева.

Отдельные изменения касаются самих банков. С 1 сентября они получили возможность постепенно включать в расчет валютной позиции часть резервов, сформированных под активные операции. Это техническая норма для финансовых учреждений, которая непосредственно не устанавливает новых лимитов для граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, налоговая ежегодно проверяет около 18 тыс. украинцев (речь идет о физлицах и ФОП). При этом только 1 тыс. проверок – плановые, еще 17 тыс. – среднее годовое количество внеплановых.На самом деле, учитывая общее количество налогоплательщиков, это незначительное число.

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