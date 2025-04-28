В Украине изменили правила выплаты пособия от ООН: как получить деньги

Администрация Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН продлила выплаты украинским пенсионерам, лицам с инвалидностью и не имеющим права на пенсию. Они будут продолжать получать помощь от организации и украинских властей в размере до 3250 грн до конца мая.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. Отмечается, что выплаты по программе ежемесячно получают 507 000 украинцев. В целом с августа 2023 года, когда была начата программа, сумма помощи составляет 272 млн гривен. Кто имеет право на выплаты :

пенсионеры и лица без права на пенсию;

люди, имеющие инвалидность с детства или дети с инвалидностью.

Размер такой помощи – разница между пенсией или социальной выплатой, которую уже имеет человек, и 3250 грн (то есть фактически доплата до 3250 грн). Поэтому для получения выплат нужно удовлетворять определенным критериям:

иметь пенсию или пособия по инвалидности менее 3250 грн;

не получают финансовую помощь как ВПЛ или от других международных организаций или ООН;

проживать на территориях активных или вероятных боевых действий в Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Отмечается, что за получателями помощи от ООН не нужно никуда обращаться за продлением выплат. Средства будут выплачены таким же способом, каким получается пенсия или социальные выплаты.

Помощь украинцам от ООН: какие выплаты еще существуют

Кроме доплат к пенсиям на пособия по инвалидности, Организация Объединенных Наций также поддерживает украинцев из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, такие люди могут подать заявку на участие в программе и получать до 10800, если:

они переместились за последние 6 месяцев;

принадлежат к уязвимым слоям;

имеют доход менее 5400 грн на человека.

Также ООН могут оформить международную помощь от УВКБ ООН на аренду жилья. Однако программа действует не по всей Украине и доступна не всем ВПЛ, а только тем, кто отвечает всем условиям.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в январе украинское правительство продлило денежные выплаты для ВПЛ еще на 6 месяцев, а назначение будет происходить автоматически. В то же время, новые заявления можно подать через приложение Действие, ЦНАП или органы социальной защиты.

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