Выплаты для переселенцев в Украине продлили: как долго они будут их получать

Правительство продлило денежные выплаты для ВПЛ еще на 6 месяцев, а назначение будет происходить автоматически. В то же время новые заявления можно подать через приложение Дія, ЦНАП или органы социальной защиты.

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Об этом сообщило Правительство online. Денежная помощь для ВПЛ выплачивается двум категориям:

3000 грн – для лиц с инвалидностью и детей;

– для лиц с инвалидностью и детей; 2000 грн – для всех других категорий переселенцев.

Выплаты поступают дважды в месяц – 15-го и 28-го числа. Продолжение выплат является важным шагом для поддержки сотен тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. В то же время, существуют определенные критерии, которые могут повлиять на право получения помощи.

Что делать, если ваша семья не отвечает критериям

Если семья больше не отвечает критериям получения помощи из-за высокого уровня дохода, наличия депозитов или дополнительного жилья, необходимо подтвердить право на выплаты. Для этого следует подать подтверждающие документы в:

центра предоставления административных услуг (ЦНАП) ;

; отдела социальной защиты населения ;

; местных органов власти.

Если вы ранее не подавали заявление на получение помощи для ВПЛ, сделать это можно с помощью приложения Дія или через ЦНАП или органы социальной защиты. Алгоритм подачи заявления через Дію:

обновите приложение и зайдите в раздел " Сервисы";

выберите услугу "Помощь для ВПЛ";

укажите свой текущий адрес и подтвердите геолокацию;

добавьте статус переселенца для детей (если они есть);

выберите карту для получения выплат или оформите ее в банке-партнере;

оставьте свои контактные данные и выберите необходимые дополнительные виды помощи (медицинскую, образовательную или гуманитарную).

После подачи заявления справка ВПЛ автоматически появится в приложении, а выплаты поступят на указанную карту. Если вы не пользуетесь приложением Дія, подать заявление на получение пособия можно:

в ближайшем ЦНАПе ;

; через отдел социальной защиты населения ;

; в местных органах власти.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменили механизм выплаты "зимней тысячи" (т.н. "тысячи Зеленского") для отдельных категорий населения. В частности, людей старше 60 лет. Они получат деньги через "Укрпочту".

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