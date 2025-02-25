ООН выплачивает украинцам 10,8 тысяч гривен: кто может получить деньги

Украинцы по статусу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут получить от Организации Объединенных Наций специальную помощь. Для получения средств необходимо подать заявку на участие в программе.

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Как сообщают в благотворительном фонде "Право на защиту", подать заявку могут уязвимые вынужденно перемещенные лица, переместившиеся в течение последних 6 месяцев. Также заявки принимаются от вернувшихся в Украину или к местам постоянного проживания после вынужденного перемещения в связи с военными действиями.

Кроме того, необходимо иметь доход менее 5400 грн на человека, а также относиться к следующим категориям:

Внутри перемещенные лица (переместившиеся в течение последних шести месяцев в пределах Украины), не включенные в программу денежной помощи УВКБ ООН ранее, а также не получавшие денежную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев.

Люди, которые после вынужденного перемещения через военные действия вернулись из-за границы в Украину после 24.02.2022 г. и не получали денежную помощь от УВКБ ООН и других организаций в течение последних трех месяцев.

Люди, которые после вынужденного перемещения через военные действия вернулись в места постоянного проживания в стране после 24.02.2022 года и не получали денежную помощь от УВКБ ООН и других организаций в течение последних трех месяцев.

Также получатели помощи должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, возглавляемая одним одиноким / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (имеют инвалидность, хронические заболевания).

Для получения помощи необходимо предоставить пакет документов и нужную информацию. А именно:

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.);

личный номер телефона.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в январе украинское правительство продлило денежные выплаты для ВПЛ еще на 6 месяцев, а назначение будет происходить автоматически. В то же время, новые заявления можно подать через приложение Действие, ЦНАП или органы социальной защиты.

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