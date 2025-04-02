ООН раздает украинцам выплаты на аренду жилья: кто, где и как может получить
Переселенцы (внутренне перемещенные лица, ВПЛ) в Украине могут оформить не только субсидии на аренду жилья, но и международную помощь от УВКБ ООН – в качестве альтернативы. Однако следует учитывать, что программа действует не по всей Украине и доступна не всем ВПЛ. В 2025 году проект реализуется в партнерстве с БФ "Право на захист". OBOZ.UA собрал главные нюансы.
Компенсация аренды для ВПЛ: кто может получить
- ВПЛ и те, кто вернулся из-за границы, и находятся в местах временного проживания (модульные городки, школы, детсады, больницы и другие объекты, не предназаченные для постоянного проживания);
- ВПЛ и вернувшиеся в Украину, которые проживают в арендованном жилье с неудовлетворительными жилищными условиями;
- ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, проживающие в арендованном жилье и находящиеся под риском выселения.
Как оформить компенсацию на аренду жилья для ВПЛ
- Подать анкету на участие по ссылке. Потребуется указать ФИО, номер телефона и состав домохозяйства. Также нужно предоставить данные о жизненных обстоятельствах, в частности:
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- когда семья переместилась с места регистрации и где проживает на момент подачи заявления;
- социальная категория заявителя/заявителей;
- планы на место будущего проживания;
- есть ли возможность подтвердить необходимость переезда или угрозу выселения и т.д.
- Заполнение анкеты не гарантирует приглашение к участию в программе, отмечают в БФ "Право на захист". Так, все анкеты анализируются на соответствие условиям и критериям программы. Если кандидат подходит, с ним свяжутся по телефону. После этого, если все в порядке, будет личное собеседование. И уже только по его результатам семья может быть включена в программу в качестве претендента.
- После финального утверждения выплаты будут начисляться главе домохозяйства (его определят в ходе предыдущих этапов). Для получения средств понадобится оформить цифровой кошелек Vibrant – глава семьи получит SMS со ссылкой на загрузку необходимого приложения.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине изменили правила начисления субсидий для переселенцев. В частности, теперь при расчете дохода не учитываются субсидии по найму жилья, но алименты, которые получает семья, будут прилагаться к доходу. Также есть и другие новшества.
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