ООН раздает украинцам выплаты на аренду жилья: кто, где и как может получить

Переселенцы (внутренне перемещенные лица, ВПЛ) в Украине могут оформить не только субсидии на аренду жилья, но и международную помощь от УВКБ ООН – в качестве альтернативы. Однако следует учитывать, что программа действует не по всей Украине и доступна не всем ВПЛ. В 2025 году проект реализуется в партнерстве с БФ "Право на захист". OBOZ.UA собрал главные нюансы.

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Выплаты на аренду жилья от ООН: ключевые условия Участниками программы могут стать не все ВПЛ , а только те, кто реально нуждается в жилье (детали – ниже на этой странице).

, а только те, кто реально нуждается в жилье (детали – ниже на этой странице). Те, кто соответствует всем условиям, смогут получить компенсацию за съем недвижимости за 6 месяцев .

. Программа доступна только в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.

областях. Участники должны иметь план самообеспечения после завершения помощи – это может быть трудоустройство, открытие собственного бизнеса, переквалификация и т.д.

– это может быть трудоустройство, открытие собственного бизнеса, переквалификация и т.д. Семья должна самостоятельно найти жилье и оплатить первые два месяца аренды, эти расходы будут позднее возмещены. Обратите внимание! Участие возможно только при отсутствии других выплат на аренду или субсидий на жилье. То есть получить и государственную субсидию, и компенсацию от ООН не получится.

Компенсация аренды для ВПЛ: кто может получить

ВПЛ и те, кто вернулся из-за границы, и находятся в местах временного проживания (модульные городки, школы, детсады, больницы и другие объекты, не предназаченные для постоянного проживания);

(модульные городки, школы, детсады, больницы и другие объекты, не предназаченные для постоянного проживания); ВПЛ и вернувшиеся в Украину, которые проживают в арендованном жилье с неудовлетворительными жилищными условиями ;

; ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, проживающие в арендованном жилье и находящиеся под риском выселения.

Как оформить компенсацию на аренду жилья для ВПЛ

Подать анкету на участие по ссылке . Потребуется указать ФИО, номер телефона и состав домохозяйства. Также нужно предоставить данные о жизненных обстоятельствах, в частности:

когда семья переместилась с места регистрации и где проживает на момент подачи заявления; социальная категория заявителя/заявителей; планы на место будущего проживания; есть ли возможность подтвердить необходимость переезда или угрозу выселения и т.д.

Заполнение анкеты не гарантирует приглашение к участию в программе, отмечают в БФ "Право на захист". Так, все анкеты анализируются на соответствие условиям и критериям программы. Если кандидат подходит, с ним свяжутся по телефону . После этого, если все в порядке, будет личное собеседование . И уже только по его результатам семья может быть включена в программу в качестве претендента.

приглашение к участию в программе, отмечают в БФ "Право на захист". Так, все анкеты анализируются на соответствие условиям и критериям программы. Если кандидат подходит, с ним . После этого, если все в порядке, будет . И уже только по его результатам семья может быть включена в программу в качестве претендента. После финального утверждения выплаты будут начисляться главе домохозяйства (его определят в ходе предыдущих этапов). Для получения средств понадобится оформить цифровой кошелек Vibrant – глава семьи получит SMS со ссылкой на загрузку необходимого приложения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине изменили правила начисления субсидий для переселенцев. В частности, теперь при расчете дохода не учитываются субсидии по найму жилья, но алименты, которые получает семья, будут прилагаться к доходу. Также есть и другие новшества.

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