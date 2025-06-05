В Украине изменили правила автогражданки: кто получит 50% скидку

Автострахование для украинских ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны станет намного выгоднее. Во время и даже некоторое время после завершения военного положения они смогут платить лишь 50% от стоимости полиса обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (автогражданки).

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон № 4369-IX принятый в апреле Верховной Радой. Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Скидка будет действовать с 1 января 2025 года – на время военного положения и еще год после его завершения. Лицам с инвалидностью вследствие войны скидка будет постоянной, при условии выполнения определенных условий:

авто имеет объем двигателя до 2500 куб . см или электродвигатель до 100 кВт ;

. см или ; управляет авто только владелец или другое лицо, которое также имеет право на скидку;

или другое лицо, которое также имеет право на скидку; авто не используется для заработка (перевозки пассажиров или грузов).

Кроме того, закон позволяет упомянутым категориям водителей не заключать ОСАГО до 30 июня 2025 года. Если же они попадут в ДТП, компенсация ущерба будет осуществляться через централизованный фонд защиты потерпевших МТСБУ.

Государство будет компенсировать расходы на страхование из бюджета в определенном правительством порядке. Также закон предоставляет Кабмину полномочия устанавливать порядок и размер компенсации для других категорий, имеющих право на 50% скидку. А также компенсацию ущерба за ДТП лицами без договора ОСАГО (до 30.06.2025) через централизованный страховой резервный фонд МТСБУ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине резко - в среднем на 70-100% - выросла стоимость автогражданки в Украине в результате вступления в силу соответствующего закона. В то же время страховые выплаты тоже заметно повысились: на ремонт автомобиля - со 160 до 250 тыс. грн, на лечение пострадавших в ДТП - с 320 до 500 тыс. грн. Также была отменена франшиза (часть средств, не возмещаемая страховой) во всех договорах и упрощено получение страховых выплат.

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