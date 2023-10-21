В Украине изменили банковские правила: станут ли PEP те, кто уже давно не работает в органах власти

В Украине PEP (политические важные персоны) получат пожизненный статус. При этом их статус должны будут участвовать банки при проведении финансового мониторинга. Жесткий мониторинг будет действовать в течение 12 месяцев после увольнения, затем – риск ориентированный подход. Закон касатеся даже тех, кто уже давно не работает в органах власти.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. На самом деле PEP – не каждый депутат или чиновник. Речь идет о чиновниках с должностями категории "А" (это руководители центральных органов власти и их заместители), то есть высший корпус госслужбы. Также политически значимыми считают всех руководителей правоохранительных органов и их заместителей, нардепов, членов правления и главу НБУ, членов Совета НБУ, судей, членов разных государственных агентств, коллективных органов (Антимонопольный комитет, ЦИК, Нацкомиссия по энергетике и компослугам и т. д). Также под особый контроль попадают члены руководящих органов партий. То есть если вы были или являетесь обычным чиновником, местным депутатом, то вы не PEP.

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Только государственный ПриватБанк обслуживает 10 тыс. клиентов, которые считаются PEP. Как пояснил OBOZ.UA председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, если сейчас статус PEP сохраняется только в течение трех лет после увольнения с должности, то по новым правилам этот статус будет пожизненным.

Кроме того, PEP будут считаться даже те, кто когда-то занимал соответствующую должность (даже если прошли десятилетия). Это десятки тысяч украинцев, которые получат пожизненный статус. Они будут указывать его во всех анкетах в государственных органах, финансовых учреждениях, где есть вопросы о статусе лица. То есть закон осложнит положение части украинцев. А банки будут тщательно проверять любого PEP, даже если это пенсионер, который уже десятки лет не работает на госслужбе.

Гетманцев объяснил: всего в законе три важных изменения: пожизненный статус PEP, наказание для банков за неаргументированный отказ от сотрудничества с PEP и особенно жесткий контроль в течение 12 месяцев после увольнения PEP с должности.

Штраф для банков составляет до 10 млн грн. При этом размер штрафных санкций за отказ от сотрудничества такой же, как и за отказ от особой проверки PEP. "Если деньги получены легально, если все законно, никаких проблем у РЕР не будет. Конечно, если человек принесет в банк 100 тыс. долларов, то будут проблемы и вопросы: а где ты взял эти деньги", – говорит Гетманцев.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что ПриватБанк без предупреждения блокирует счета клиентов. В зоне риска находятся те украинцы, которые скрывают свои доходы от налоговой.

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