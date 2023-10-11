ПриватБанк выборочно блокирует переводы и без предупреждения закрывает счета: кто в зоне риска

В Украине клиенты крупнейшего банка "Приват" жалуются на то, что их платежи и переводы блокируют. Кроме того, без предупреждения также блокируют и счета.

Об этом клиенты ПриватБанка написали в специализированном форуме Минфин. "Такого издевательства над клиентом и не придумаешь. Банк "ждет подтверждения?!" От кого? Платеж по зарплате", – пожаловался клиент банка. Так, после попытке провести платеж транзакцию "заморозили".

В "Привате" пояснили, что любой платеж, который производится с карты ПриватБанка, может попасть под проверку. "В целях обеспечения безопасности операций в сети и защиты средств на счетах мы проводим дополнительную проверку. Это обычная стандартная процедура, которую мы избирательно осуществляем с целью недопущения разного рода рисков", – пояснили в банке.

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Еще один клиент ПриватБанка рассказал, что его счета заблокировали из-за того, что он не заметил сообщения и не подтвердил источники своего дохода. "При этом для возврата средств мне нужно явиться в отделение и принести список документов, который банк направил по месту регистрации. В этом случае возникает две проблемы: 1. Место моей регистрации на оккупированной территории. 2. Я нахожусь за границей и явиться в ближайшем будущем не могу", – говорится в сообщении.

В "Привате" отметили, что счет клиента заблокировали из-за того, что он не прошел финансовый мониторинг. "При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Дополнительно вам будет направлен официальный ответ по данному вопросу", – отметили в банке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ПриватБанк имеет право снять со счета своего клиента до 50% от заработка. Это касается тех случаев, когда украинец взял кредит в банке и вовремя его не погасил.

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