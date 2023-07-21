В Украине хотели "продать" Житомир ради переезда в Киев: детали объявления

Пользователь популярной платформы объявлений пытался "продать" город Житомир за 1 млрд долларов. При этом обещал сделать скидку в 10% и не продавать областной центр россиянам.

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Продать же город человек решил в связи с желанием переехать в Киев. Для чего, понятное дело, нужны деньги.

Город был оценен в 1 млрд долларов. Автор объявления обещал:

не продавать Житомир "москалям" (т.е., россиянам);

предоставить скидку в 10% – но только до дня, следующего за днем публикации.

Также он готов был работать с риэлтором и торговаться. Ведь, судя по объявлению, продать областной центр нужно было срочно.

"Житомир сити срочно. Продаю с намерением переехать в Киев. Торг уместен. Москалям не продам! До завтра скидка 10%", – говорилось в объявлении.

В настоящее время объявление из платформы удалено. И, судя по отсутствию соответствующих новостей, продать Житомир и переехать в Киев желающему этого человеку не удалось.

Время от времени украинцы публикуют на этой платформе объявлений весьма странные объявления, возможная реализация обещанного в которых вызывает, впрочем, интерес. Одним из таких является весеннее предложение жителя Полтавы гадить людям под квартирами или парадными за деньги.

За свою работу он просил 310 грн. А также обещал присылать заказчику фотоотчет о выполнении заказа.

"На...ру под квартиру или парадное (исключительно Полтава) – работаю только по предоплате – первая часть до выполнения, а вторая после фотоотчета. Пишите, договоримся!", – отмечалось в объявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же в Житомирской области произошла семейная ссора, во время которой мать сломала сыну руку. Причиной конфликта стали разные политические взгляды.

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