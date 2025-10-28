В Украине готовят масштабную реформу социальных выплат: население готовят к "взрослому разговору"

В Украине планируют реформировать систему социальной поддержки населения. Из-за чрезмерного количества различных выплат и льгот Министерство социальной политики, семьи и единства уже разрабатывает концепцию "нового социального договора", к которому привлекут бизнес, общины и общественные организации.

Об этом сообщил министр Денис Улютин, который назвал нынешнюю структуру социальной поддержки чрезмерно сложной и неэффективной. По его словам, это перегружает государственный бюджет.

"Социальная политика должна заканчиваться трудоустройством и полным восстановлением человека. Этого не достичь одноразовыми выплатами, государство должно стимулировать человека вернуться к достойной жизни", – уверен Улютин.

Новая система должна стать механизмом формирования человеческого капитала, доверия и социального единства, а не быть лишь инструментом распределения ресурсов. Министр подчеркнул, что государство не может решить все единолично.

"Бизнес, общины, общественные организации – все должны участвовать в создании среды, где каждый человек имеет достоинство, возможности и чувство безопасности. Потому что мы, как взрослое государство, должны понимать, что мы должны поддерживать в первую очередь тех, кто не может сам себя обеспечить. Итак, наша задача – не просто перераспределять ресурсы, а строить сообщество, в котором человек не остается один на один со своими проблемами", – отметил Денис Улютин.

Он пояснил, что обновленная концепция предусматривает "взрослый диалог" между государством, гражданами и бизнесом. Поэтому построение нового социального договора станет одним из ключевых направлений реформирования социальной политики в ближайшие годы.

Пенсионная реформа на паузе

В Украине застопорилось введение обязательных накопительных пенсий (т.н. вторая пенсия, дополняющая "первую", солидарную, выплату) – Денис Улютин заявлял, что этот уровень пенсионной системы должен быть исключительно добровольным, поскольку финансовый рынок не готов обеспечить эффективное инвестирование накоплений. При этом в правительстве не отрицают, что вопрос пенсионной реформы назрел уже очень давно.

В то же время Улютин подчеркнул, что речь идет, скорее, об устранении "перекосов". В частности, он обратил внимание на специальные и льготные выплаты, а также "ранний выход" на пенсию.

Относительно введения нового уровня пенсионного обеспечения, министр констатировал, что финансировать обязательную накопительную пенсию в Украине нет ресурса. По его словам, это больше перекладывание давления на публичные финансы в будущем, а именно добровольную накопительную систему.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года в Украине введут новую систему детских выплат. В частности 50 000 грн при рождении ребенка, 7000 грн ежемесячно до года и 8000 грн от 1 до 3 лет для работающих родителей. Отмечается, что эти изменения удвоят государственную поддержку семей и должны стимулировать рождаемость.

