"Вторая пенсия" для украинцев не станет обязательной? Министр соцполитики раскрыл обновленные планы

В Украине застопорилось введение обязательных накопительных пенсий (т.н. вторая пенсия, которая дополняет "первую", солидарную выплату) – в Кабинете министров теперь считают, что этот уровень пенсионной системы должен быть исключительно добровольным. При этом в правительстве не отрицают, что вопрос пенсионной реформы назрел уже очень давно.

Заявление в пользу добровольной "второй пенсии" сделал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин 23 октября на Часе вопросов к правительству в Верховной Рае. Несколькими днями ранее он же называл введение обязательной накопительной системы "преждевременным", т.к. финансовый рынок не готов обеспечить эффективное инвестирование накоплений.

"Вопрос пенсионной реформы не сегодняшний, не вчерашний, а вопрос, который назрел в течение длительного периода времени... Все это формирует давление и не дает возможность обеспечить достойный уровень пенсионного обеспечения. Для этого требуется комплексное изменение пенсионной системы", – признал Улютин.

В то же время он подчеркнул, что речь идет скорее об устранении "перекосов". В частности, Улютин обратил внимание на специальные и льготные выплаты, а также "ранний выход" на пенсию. Что касается введения нового уровня пенсионного обеспечения, министр выразился так:

"Не обязательную накопительную часть, поскольку у нас некуда финансировать эту накопительную обязательную: это больше перекладывание давления на публичные финансы в будущем, а именно добровольную накопительную систему", – подчеркнул Улютин.

Он также признал, что на минимальную пенсию в Украине "нельзя купить ничего". Для работающих пенсионеров она составляет всего 2361 грн, а для не работающих – 3038 грн.

Накопительная пенсия – что это?

Для понимания, что такое накопительная пенсия, нужно разобраться с уровнями пенсионной системы. Всего их три:

Первый уровень – солидарная пенсия . Суть – взносы работающих граждан сразу же направляются на выплаты нынешним пенсионерам, а размер пенсий зависит от стажа и уровня зарплаты.

. Суть – взносы работающих граждан сразу же направляются на выплаты нынешним пенсионерам, а размер пенсий зависит от стажа и уровня зарплаты. Второй уровень – обязательная накопительная пенсия (пока не работает в Украине). Суть – часть заработной платы отчисляется на индивидуальный пенсионный счет работника в государственном фонде, средства инвестируются, а когда человек достигает пенсионного возраста, он получает деньги в виде регулярных выплат или единовременно.

(пока не работает в Украине). Суть – часть заработной платы отчисляется на индивидуальный пенсионный счет работника в государственном фонде, средства инвестируются, а когда человек достигает пенсионного возраста, он получает деньги в виде регулярных выплат или единовременно. Третий уровень – добровольная накопительная пенсия. Суть та же, что в обязательной накопительной системе, только фонды – частные, размер вносов – добровольный, а гарантии от государства не предусмотрены.

В Украине обязательная накопительная система планировалась как дополнение к солидарной, а не полная ее замена. Условно, такой вариант предполагает, что человек будет получать по две пенсии – одну за счет собственных накоплений, другую – за счет налогов работающих.

Еще в октябре 2023 года в то время глава Минсоцполитики Оксана Жолнович заявляла, что что правительство готовит всю инфраструктуру для накопительной пенсионной системы. Однако предупреждала: ввести ее в действие невозможно до окончания войны.

При этом тестовые накопления могли запустить с января-2026, его уже, вероятно, не произойдет. До того накопительную систему с тем же успехом "вводили" в 2023 и 2024 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине формула расчета пенсии, которая применяется ПФУ, приводит к значительному урезанию выплат. Будущая пенсия зависит всего от нескольких показателей.

