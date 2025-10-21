Украинцам введут новые выплаты на детей: как изменится сумма и когда

С 1 января 2026 года в Украине введут новую систему детских выплат. В частности 50 000 грн при рождении ребенка, 7000 грн ежемесячно до года и 8000 грн от 1 до 3 лет для работающих родителей. Отмечается, что эти изменения удвоят государственную поддержку семей и должны стимулировать рождаемость.

Парламентский комитет по вопросам социальной политики только что согласовал ко второму чтению законопроект №13532, который предусматривает новую систему детских выплат. В ближайшее время документ рассмотрит Верховная Рада, а после принятия и подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

По словам министра социальной политики Дениса Улютина, в государственном бюджете на 2026 год уже заложены средства для внедрения этой реформы. Объем финансирования социальной сферы возрастет до 467 млрд грн (на 11% больше, чем в 2025 году), из которых 53 млрд грн направлено непосредственно на поддержку семей с детьми – вдвое больше, чем в этом году.

"Семья и дети – приоритет для государства. Уже в следующем году помощь возрастет вдвое. Мы внедряем новые меры поддержки, которые должны стимулировать рождаемость и одновременно позволить родителям активнее возвращаться на рынок труда", – заявил Улютин.

Какими будут новые выплаты на детей

50 000 грн – единовременное пособие при рождении ребенка;

Такую сумму будут получать все матери после родов. Для сравнения, сейчас выплата составляет 41 280 грн, из которых только 10 320 грн предоставляют сразу, а остальные в течение трех лет. После принятия нового закона единовременное пособие увеличат почти в пять раз.

7000 грн ежемесячно – пособие по уходу за ребенком до 1 года;

Получать ее будут родители, опекуны или родственники, которые фактически ухаживают за ребенком. Точный размер выплат Кабинет министров уточнит после принятия закона.

8000 грн в месяц – помощь по уходу за ребенком от 1 до 3 лет;

Такая выплата предусмотрена для семей, в которых один или оба родителя вернулись к работе. Она реализуется в рамках программы єЯсла, целью которой является поддержать семьи, сочетающие воспитание детей с трудовой деятельностью.

7000 грн – помощь беременным женщинам, которые не работают официально или не застрахованы в системе соцстраха, для застрахованных лиц помощь составит 100% от зарплаты.

Также продолжает действовать помощь "Пакет малыша" или 7500 грн денежной компенсации. Родители смогут выбирать, или получить набор вещей для новорожденного, или денежный эквивалент. Более того, заказать помощь можно будет уже с 36 недели беременности, а не только после родов, как сейчас.

Кто сможет получить новые выплаты

Новые правила будут касаться не только детей, которые родятся после 1 января 2026 года. Если малышу на этот момент еще не исполнится один год, его родители также будут иметь право на обновленные выплаты – то есть государство не ограничивает поддержку только новорожденными с 2026 года.

Эксперты ожидают, что такая система станет важным стимулом для повышения рождаемости, а также создаст благоприятные условия для участия женщин в рынке труда. Ведь сегодняшняя помощь в размере 860 грн в месяц (которую выплачивают в течение трех лет после рождения ребенка) не покрывает даже базовых потребностей малыша.

Сейчас законопроект прошел первое чтение и согласование профильного комитета. Окончательное решение примет Верховная Рада в ближайшее время. Если документ поддержат, а президент подпишет его до конца года, украинские семьи смогут воспользоваться новыми выплатами уже с начала 2026-го.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине правительство планирует ввести единовременную выплату в размере 6500 гривен для социально уязвимых граждан в рамках программы "Теплая зима". Если проект постановления будет принят, помощь смогут получить около 660 тысяч украинцев.

