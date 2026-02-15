В Украине активно растет спрос на специалистов по ИИ: где именно и сколько платят
В 2026 году в Украине активно растет спрос на специалистов по искусственному интеллекту – от инженеров и дата-сайентистов до AI-креаторов и продакт-менеджеров. Работа с ИИ становится одной из наиболее перспективных сфер с зарплатами от 1 000 до 4 000+ долларов и возможностью работать на глобальный рынок.
Об этом пишет Happy Monday. Компании все чаще ищут специалистов, которые умеют не просто пользоваться ИИ, а создавать, обучать и интегрировать интеллектуальные решения в рабочие процессы.
По данным международной платформы Indeed, за последние пять лет количество вакансий, в которых упоминается искусственный интеллект, выросло более чем на 130%. Подобную динамику постепенно демонстрирует и Украина, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию.
Какие вакансии с ИИ доступны в Украине
AI Engineer / Machine Learning Engineer
Отмечается, что это одни из самых востребованных специалистов. Они занимаются разработкой, обучением и оптимизацией моделей машинного обучения, интегрируют ИИ-решения в продукты компаний, работают с большими массивами данных.
Data Scientist / Data Analyst с фокусом на ИИ
Такие специалисты анализируют данные, строят прогностические модели, помогают бизнесу принимать решения на основе аналитики. В 2026 году все чаще от них ожидают знаний нейросетей и генеративных моделей.
AI Product Manager
Должность на стыке технологий и бизнеса. AI-продакт-менеджеры формируют видение продукта, определяют, как именно ИИ может принести пользу пользователям и компании, и координируют работу технических команд.
AI-креаторы и prompt-инженеры
Новое, активно развивающееся направление. Такие специалисты создают контент с помощью генеративного ИИ, настраивают запросы (prompts), оптимизируют тексты, изображения, видео и маркетинговые кампании.
AI-специалисты в не-ИТ сферах
Искусственный интеллект все чаще ищут в финансах, HR, образовании, маркетинге, e-commerce и медиа. Здесь ИИ используют для автоматизации процессов, персонализации сервисов и повышения эффективности команд. В 2026 году от AI-специалистов в Украине ожидают сочетания технических и soft skills:
- знание Python, SQL, базовых алгоритмов машинного обучения;
- понимание работы нейросетей и генеративных моделей;
- умение работать с данными и инструментами аналитики;
- навыки использования ИИ в прикладных задачах бизнеса;
- критическое мышление и способность адаптироваться к новым технологиям.
Сколько платят AI-специалистам в Украине
- Junior-уровень от 800-1 200 долларов в месяц;
- Middle в среднем 2 000-3 500 долларов;
- Senior AI/ML Engineer от 4 000 долларов и выше;
- AI Product Manager или узкопрофильные эксперты могут получать еще больше, особенно в международных проектах.
Часть вакансий предполагает удаленную работу и сотрудничество с иностранными заказчиками, что дополнительно повышает доходы украинских специалистов. Украинский бизнес активно ищет способы оптимизировать расходы, автоматизировать процессы и оставаться конкурентным. Искусственный интеллект становится одним из ключевых инструментов для этого.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сохраняется острый дефицит кадров в строительстве, энергетике, транспорте, промышленности и медицине – прежде всего из-за мобилизации, миграции и роста объемов восстановительных работ. Также критически не хватает инженеров, водителей, электриков, сварщиков и технических специалистов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!