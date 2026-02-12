В Украине катастрофическая ситуация на рынке труда: в ком острее всего нуждаются работодатели

В Украине сохраняется острый дефицит кадров в строительстве, энергетике, транспорте, промышленности и медицине – прежде всего из-за мобилизации, миграции и роста объемов восстановительных работ. Также критически не хватает инженеров, водителей, электриков, сварщиков и технических специалистов, без которых экономика не может работать на полную.

Об этом рассказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. По его словам, на фоне этих общественных настроений рынок труда в Украине уже находится в глубоком кризисе, сегодня в стране не существует ни одной отрасли, которая бы не испытывала острой нехватки рабочей силы.

Дефицит кадров фиксируется в строительстве, коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, логистике, образовании и медицине. Речь идет не только о нехватке высококвалифицированных специалистов, но и о недостатке физической рабочей силы – людей, готовых работать руками. Именно эта проблема становится все более острой на фоне масштабных планов восстановления страны.

Отдельным мощным фактором кадрового кризиса стал длительный отток населения за границу. По разным оценкам, в странах Европейского Союза сейчас находится до 6 миллионов граждан Украины. Отмечается, что это существенно дестабилизировало внутренний рынок труда и привело к парадоксальной ситуации: предприятия имеют тысячи открытых вакансий, но не могут найти работников.

Показателен пример столицы, где, по данным Государственного центра занятости, на одного соискателя приходится около 24 вакансий. Такая диспропорция свидетельствует не об отсутствии рабочих мест, а о системном дефиците людей.

Недостаток рабочей силы имеет прямые и ощутимые экономические последствия. Предприятия работают не на полную мощность, сокращаются объемы производства, уменьшаются налоговые поступления в бюджет. В итоге это создает дополнительное финансовое давление на государство, которое одновременно вынуждено тратить значительные ресурсы на оборону и социальную поддержку.

Особенно сложной остается ситуация в прифронтовых регионах. Там кадровый дефицит сочетается с разрушением инфраструктуры, ограниченными возможностями для бизнеса и острой потребностью в работниках для восстановления базовых сервисов.

Отдельно Воскобойник обращает внимание на нехватку работников в медицине и коммунальной сфере. Массовый выезд врачей именно с целью трудоустройства за рубежом он считает преувеличенным – сложные процедуры подтверждения дипломов и лицензирования сдерживают такой процесс.

Зато временный выезд медиков для обеспечения безопасности своих семей действительно негативно повлиял на кадровую ситуацию. В коммунальной сфере проблема имеет еще более глубокие корни: дефицит сантехников, электриков, сварщиков и слесарей является следствием многолетнего пренебрежения к рабочим профессиям.

"Наши планы восстановления без достаточного количества рабочей силы – это не более чем рисунки на песке", – заключает Воскобойник. По его мнению, Украине уже сейчас необходимо формировать новую культуру уважения к физическому труду, инвестировать в профессиональное образование и создавать реальные стимулы, чтобы молодежь выбирала рабочие специальности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сохраняется жесткий дефицит кадров, вызванный войной, мобилизацией, миграцией и демографическим старением, что уже сдерживает экономическую активность бизнеса. Хуже всего ситуация в прифронтовых и южных регионах (Донетчина, Луганщина, Херсонщина, Запорожская область).

