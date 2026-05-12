В стране Европы начнут выселять беженцев: что ждет украинцев

Лидер британской популистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что советы под контролем его политсилы выйдут из государственных программ расселения мигрантов и искателей убежища. В то же время беженцам из Украины не о чем беспокоиться, поскольку программа Homes for Ukraine под удар не попадает.

Об этом сообщает Express. Заявления Фаража прозвучали после того, как на местных выборах в Соединенном Королевстве Reform UK получила контроль над 14 советами, в частности выбив лейбористов из регионов, которые те удерживали десятилетиями.

Что предлагает Фарадж

Фарадж подтвердил: партия "будет ставить потребности местных людей на первое место" и "внимательно рассмотрит выход" из Программы расселения Великобритании (UKRS) и Афганской программы расселения (ARP). Первый шаг уже сделан.

"В Ланкашире совет, управляемый Reform UK, начал смелую инициативу, заявив о выходе из правительственной программы переселения мигрантов. Совет четко дал понять, что существуют реальные проблемы, с которыми сталкиваются жители Ланкашира, в частности бывшие военнослужащие, живущие в безвыходном положении, и что это должно быть приоритетом, чем тратить еще больше миллионов на нелегальных иммигрантов", – заявил политик.

Могут ли выселить украинских беженцев

По состоянию на начало 2026 года в Великобритании находится около 200-260 тысяч беженцев из Украины. Большинство из них прибыли в рамках программ Homes for Ukraine (спонсорская) и Ukraine Family Scheme (семейная).

Homes for Ukraine – отдельная программа, которая не входит в UKRS или ARP, которые собирается сворачивать Reform UK. Она действует на уровне центрального правительства и предусматривает расселение украинцев в частных домах британцев-волонтеров, а не через советы.

Критики решения Reform также отмечают: выход совета из программы не остановит расселение беженцев на ее территории – но может лишить уже расселенных людей финансовой поддержки от местных властей. То есть удар, если и будет, придется не по украинцам, а по искателям убежища из других стран, которые попали в Британию другими путями.

