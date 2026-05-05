Беженцев из Украины массово выселяют в стране ЕС: сколько могут остаться без жилья

В результате запланированного правительством Ирландии выселения из субсидированного государственным жилья часть украинских беженцев может буквально остаться бездомными. Это уже признали власти, а правозащитники уже бьют тревогу.

Видео дня

Об этом сообщает The Times. Тем временем население Ирландии массово поддерживает планы правительства и даже не хочет превращать вчерашнее это жилье в центры размещения украинцев.

Последствия для беженцев

Поэтапное выселение тысяч украинских семей из гостиниц и временного жилья начнется уже летом. Ирландский министр по делам иммиграции Колм Брофи признал, что в результате "один или двое" беженцев могут остаться без жилья

"Думаю, кто-то пойдет к журналисту и скажет, что не может найти жилье. Но на сегодня мы обнаружили, что в подавляющем большинстве случаев украинцы очень устойчивы с точки зрения поиска жилья, потому что здесь есть сильная украинская община", – так он ответил на вопрос о тех, кто не справится с поиском жилья самостоятельно.

Согласно данным, собранным его ведомством, около 50% украинцев, которые не возобновили в прошлом году контракты на экстренное проживание, самостоятельно находили жилье и не воспользовались предложением правительства по альтернативному жилью. Впрочем, из этого следует, что остальные не смогли самостоятельно найти жилье.

"Я считаю, что с продолжением такой тенденции и таких цифр мы сможем с этим справиться. Да, нет сомнений, что это переходный период, но мы не хотим оказаться на краю пропасти", – отмечает Колм Брофи.

По его словам, изменение подхода власти должно обеспечить равенство и справедливость во всех сферах. Поэтому украинцы будут иметь такой же доступ к рынку жилья, как и остальные те, кто работает и проживает в Ирландии.

Что говорят активисты и граждане

Впрочем, председатель Ирландского совета по делам беженцев Ник Гендерсон называет решение правительства "очень и очень проблематичным". По его словам, государственное жилье было единственной защитой от нищеты для тысяч людей, которые сбежали от войны.

Зато позиция ирландского населения диаметрально противоположная. Согласно данным социологического опроса от Sunday Independent/Ireland Thinks:

79% ирландцев поддерживают решение правительства свернуть финансовую поддержку и жилищные программы для украинцев;

и жилищные программы для украинцев; 69% выступают против перепрофилирования помещений, где жили беженцы, в центры размещения украинцев и хотят вернуть их в туристический сектор.

Планы властей Ирландии

С августа начнется шестимесячный план по поэтапному выселению около 16 000 украинцев из госфинансируемых отелей и коммерческого жилья. Каждый получит минимум три месяца на то, чтобы найти альтернативу – на частном рынке аренды, который в Ирландии и без того трещит по швам.

Именно в этом – главная проблема. Тысячи людей одновременно выйдут на рынок, где жилья катастрофически не хватает даже для местных. Оппозиционные депутаты уже предупреждают: муниципальные службы и приюты для бездомных могут просто не выдержать.

Отдельно сворачиваются и выплаты семьям, принимающим украинцев, – 600 евро в месяц исчезнут полностью к марту 2027 года. То есть одновременно сокращаются оба варианта поддержки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Ирландии планирует предложить украинским беженцам финансовые выплаты за возвращение домой и постепенно прекратить действие контрактов на их размещение. Обсуждение изменений продолжаются на уровне высокопоставленных чиновников, а завершить реформу хотят в течение следующих 12 месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!