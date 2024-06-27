В ПАСЕ проголосовали за новые выплаты для украинцев в ЕС: кому обещают деньги

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила идею ввести выплаты украинским беженцам для их возвращения в Украину. Предполагается, что платить будут украинцам, которые после окончания войны будут возвращаться на Родину. Такую помощь, вероятно, будут предоставлять страны-члены ЕС из собственных бюджетов.

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ПАСЕ приняла соответствующее решение 27 июня, сообщил нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"). "После окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран", – заявил нардеп. Ни суммы, ни порядок возможных выплат пока неизвестны.

Следует понимать, что решения ПАСЕ носят рекомендательный характер. Однако они могут реально влиять на принятие окончательных решение на уровне ЕС или отдельных стран-членов блока.

При этом идея не очень нова. Ранее отдельные страны Европы (не члены ЕС) уже планировали или даже внедряли подобные программы. К примеру, Норвегия с 2023 года платит 17,5 тыс. крон (1,2 тыс. долларов) каждому украинцу, который имеет статус коллективной защиты, вид на жительство в стране и готов вернуться на родину. Деньги дают только тем, кто готов купить билет в Украину и сразу же вернуться домой.

Подобную инициативу рассматривали и в Швейцарии, но так и не утвердили ее окончательно. Предполагалось, что эта страна может ввести доплату украинцам в сумме до 4355 долларов за досрочное возвращение домой.

Напомним, возвращение беженцев в Украину является важным условием для того, чтобы не допустить тотального кризиса на рынке труда. Ведь в Украине уже намечается дефицит кадров, который, по расчетам аналитиков, в будущем только усилится. Дефицит кадров обойдется Украине в миллиарды долларов, которые недополучит экономика из-за искусственного сдерживания развития компаний.

В то же время все меньше украинских беженцев за рубежом планируют переехать обратно в Украину. За последние полтора года их доля сократилась с 50 до 26%.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии оппозиционные политики призывают лишить украинских мужчин призывного возраста статуса защиты и депортировать их, если у них нет работы. А для остальных беженцев предлагают уменьшить социальные выплаты.

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