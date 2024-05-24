В Украине аномальная ситуация на рынке труда: такого соотношения вакансий и резюме не было никогда

В Украине соотношение вакансий и резюме на популярных кадровых площадках доходит до критической отметки друг к другу. Рабочих рук критически не хватает, а бронирование стало дополнительным конкурентным преимуществом.

В современных условиях работодателям приходится бороться за сотрудника, адаптировать рабочие места и обучать персонал. О том, как полномасштабная война повлияла на рынок труда и что делают работодатели, читайте в материале OBOZ.UA.

Такого еще не было: ситуация на рынке уже критическая

До большой войны в Украине на популярных кадровых порталах количество резюме было примерно вдвое больше количества вакансий. Такое соотношение позволяло работодателям выбирать между кандидатами, однако уже тогда за ценных сотрудников была конкуренция. На самом деле часть украинцев размещают резюме для того, чтобы мониторить рынок и получать более выгодные предложения.

К примеру, в апреле 2021-го на 48,2 тыс. вакансий было 99,3 тыс. резюме. В феврале 2022 года ситуация кардинально изменилась. Количество вакансий временно упало в 10 раз, а на одну вакансию было уже больше 11 резюме.

В июле количество резюме достигло пика в 152,8 тыс. В то время как вакансий было меньше 20 тыс. Найти работу было крайне сложно.

Но потом ситуация начала меняться, и сейчас рынок повернулся на 180 градусов: на 62 тысячи вакансий есть 67 тысяч резюме. Соотношение почти один к одному означает, что некоторым работодателям будет невозможно найти сотрудника. Масштабный дефицит кадров уже затронул все отрасли экономики. Такого недостатка работников в Украине еще не было.

В апреле 2024 года Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) заявила, что их опрос показал: дефицит кадров не испытывают только 7% респондентов. В то же время 74% работодателей заявили, что им не хватает сотрудников, остальные частично испытывают дефицит кадров. То есть за год ситуация значительно ухудшилась, еще весной 2023-го о дефиците говорили лишь 55% опрошенных.

Наталья Слинько, CEO Talent Match, рассказывает, что дефицит касается почти всех сфер – финансы, маркетинг, продажа, производство.

HR‑директор IDS Ukraine (производитель минвод "Моршинская", "Миргородская" и др.) Алексей Овчаренко рассказывает OBOZ.UA: "Ситуация еще не трагическая, но постепенно проблема дает о себе знать. Кандидатов становится меньше из числа офисного персонала и рабочих (грузчики, карщики, экспедиторы).

На тотальный дефицит повлияли два фактора, каждый из которых для рынка труда любой страны мог стать поворотным. Это мобилизация и беженцы. За границей находятся сотни тысяч мужчин и миллионы женщин трудоспособного возраста. Некоторые из них все еще работают удаленно на украинские компании, однако большинство предпочитает работу в стране пребывания. Кроме того, мобилизация продолжается и набирает обороты.

В этой ситуации критически важно, чтобы как можно больше беженцев возвращались домой. Дефицит кадров обойдется Украине в миллиарды долларов, которые недополучит экономика из-за искусственного сдерживания развития компаний. Директор одного из сетевых продуктовых магазинов Елена рассказывает OBOZ.UA: из-за дефицита кадров пришлось взять на работу охранником женщину.

"Мы очень надеялись найти ветерана на эту должность. Это физически не очень тяжелая работа, у нас обычно спокойно. Несколько ребят приходили, спрашивали об условиях, зарплате, анкеты заполняли. Но на второе собеседование не пришли. В результате у нас Анна Петровна охранник. Ей 54 года, она сначала хотела быть кассиршей, но ей не очень нравилось с кассой работать, так она у нас стала охранником", – рассказывает Елена.

Компании также вынуждены расширять функционал своих сотрудников. "Респонденты отметили, что в 2023 году в их компаниях произошли следующие основные изменения: 79% респондентов сообщили о повышении уровня заработной платы; 46% респондентов сообщили об увеличении функционала и найме новых работников..." – отмечают в ЕБА.

Как работодатели содержат сотрудников и нанимают новых: бронирование и зарплаты

Больше всего на рынок труда влияет именно мобилизация. Однако и это разрешимо. Быстрое решение – использовать ресурс, который уже есть в Украине. Бизнес должен инвестировать средства в обучение сотрудников, создавать и расширять программы адаптации ветеранов, готовить рабочие места для сотрудников с инвалидностью.

Также должен быть налажен прозрачный процесс бронирования. Бизнес должен иметь возможность сэкономить на работе ключевых сотрудников. Сейчас те компании, которые получили возможность бронировать своих сотрудников, используют это конкурентное преимущество. На Work.ua появилась специальная отметка для рабочих мест с бронированием. Среди таких вакансий: кассиры в супермаркетах, охранники, юристы, пиарщики.

Кроме того, именно дефицит кадров заставляет бизнес ускорять повышение заработных плат. Крупные компании сосредоточили усилия на том, чтобы сохранить обученных сотрудников, которых они уже имеют.

"Мы сосредоточены на сохранении персонала. Повышаем зарплаты и проводим разнообразные активности по нематериальной мотивации. Предлагаем работникам более высокие должности и интересные проекты. Обязательно сотрудничаем с агентствами, в основном по рядовому, массовому рабочему персоналу. Сейчас разрабатываем программу стажировки и карьерного развития для офисных должностей. Начали работу с вузами для популяризации компании как работодателя и привлечения молодых специалистов", – рассказывает Алексей Овчаренко.

Дефицит кадров ощущается и в агросекторе. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Денис Марчук в эфире телемарафона заявил, что необходимо ускорить процесс бронирования. "В Украине разрабатывался проект электронного бронирования, которое должно занимать один-два дня. Очень ожидаем его принятия", – отметил представитель ВАС. Дело в том, что процесс бронирования может занять месяцы, а мобилизация сотрудника занимает считаные дни.

Есть проблемы и с логистикой. Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) Владимир Балин на своей пресс-конференции заявил, что по состоянию на начало мая международные перевозчики забронировали от мобилизации менее 5% работников. Водители, у которых нет брони, отказываются выходить на рейсы.

Проблемы ощутили на себе и застройщики. На поиск сотрудников приходится тратить на 50% больше времени. По данным Конфедерации работодателей Украины, строительная отрасль за более чем два года войны потеряла более 100 тысяч рабочих.

Конечно, без мобилизации невозможно защищать страну. Но и без работающей экономики невозможно удерживать войско, даже с огромной поддержкой западных партнеров. Поэтому властям приходится искать баланс

Бизнес умеет преодолевать любые преграды и всегда более эффективен, чем государственная бюрократия. С течением времени проблема дефицита кадров решится: после войны вернутся хотя бы часть беженцев, наши защитники вернутся домой и на свои рабочие места. Главное условие для этого – справедливое для Украины окончание войны и наступление стабильного мира.