В Германии оппозиционные политики призывают лишить украинских мужчин призывного возраста статуса защиты и депортировать их, если у них нет работы, а для остальных беженцев предлагают уменьшить социальные выплаты. Эти инициативы направлены на стимулирование украинцев к возвращению на родину или активный поиск работы в Германии.

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Об этом сообщает Zeit Online. Глава молодежной организации Junge Union немецкой партии ХСС, Йоханнес Винкель, призвал лишить украинских мужчин призывного возраста статуса защиты и государственной поддержки в Германии.

По словам Винкеля, поддержка украинских женщин и их детей социальными выплатами обоснована, однако мужчины призывного возраста "вообще не должны иметь права на защиту в Германии, а должны защищать свою страну". Он также подчеркнул, что предоставлять Украине оружие, но лишать его собственных солдат – это "откровенный цинизм".

Призывы к депортации и сокращению выплат

Политики ХСС (Христианско-социальный союз) рассматривают возможность снижения социальных выплат для украинских беженцев. Член президиума ХСС Юлия Клекнер заявила, что следует проверить квитанции о помощи граждан для украинцев, поскольку это приводит к недовольству среди германского населения. Вице-председатель из бюджета и финансов парламентской группы Союза Матиас Миддельберг обвинил правительство в недостаточных мерах по привлечению граждан к работе.

Парламентская группа Союза в Бундестаге изучает возможность юридически изменить статус украинских беженцев, чтобы они больше не имели права на базовое обеспечение или гражданские льготы. Отчет по этому вопросу планируется подготовить к августу.

Лидер немецкой региональной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Александр Добриндт также призвал депортировать украинских беженцев, если у них нет работы. "Теперь более чем через два года после начала войны должен применяться принцип: начать работу в Германии или вернуться в безопасные районы Западной Украины", - заявлял Добриндт.

Действия Добриндта вызвали возмущение среди коалиционных партий и даже внутри ХСС, семейной партии. Член исполнительного совета ХДС Себастьян Лехнер заявил, что целью должно быть привлечение как можно большего количества украинцев к работе, а угроза изгнанию не способствует этому и не отвечает поддержке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, немецкий депутат Биджан Джир-Сарай предложил лишить украинских беженцев социальной помощи Bürgergeld (563 евро в месяц), поскольку считает, что это стимулирует безработицу и теневую занятость. Вместо этого он предлагает выплачивать по закону пособия по льготам для лиц, ищущих убежища, что на 103 евро меньше.

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