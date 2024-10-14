В одной из стран ЕС радикально изменили условия помощи украинцам: что изменилось

Количество граждан Украины, которые пользуются предоставленным властями Чехии бесплатным жильем, за три месяца сократилось более чем в 16 раз. Это связано с тем, что правительство страны перестало выдавать гуманитарное жилье и начало помогать нуждающимся украинцам со съемом недвижимости.

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Об этом сообщает Novinky, ссылаясь на данные чешского министерства внутренних дел. В ведомстве подсчитали, что по состоянию на 14 июля в Чехии было 12 213 украинцев, живших в субсидируемом государством жилье.

Но уже к 6 октября их осталось 756, или менее 6% от июльского количества. Это связано с новыми условиями предоставления гуманитарного жилья – если раньше его предоставляли пожилым людям, людям с инвалидностью и матерям с маленькими детьми, то теперь возможность доступна только для лиц, которым не была предоставлена временная защита более 90 дней.

"Общее количество человек, в HUMPO (система регистрации данных о свободных местах для проживания. – Ред.), то есть людей, отвечающих установленным законом условиям бесплатного проживания, составляет 756 человек", – утверждает пресс-секретарь МВД Чехии Хана Мала.

Как утверждается, вместо предоставления гуманитарного жилья, власти Чехии теперь способствуют трудоустройству украинских беженцев из уязвимых категорий. Кроме того, с 1 августа со стороны государства было увеличено финансовую помощь на оплату жилья:

беженцам из уязвимых категорий – до 6000 крон;

на взрослых – 4860 крон;

на подростков в возрасте 11-18 лет – до 3490 крон;

на детей в возрасте 6-10 лет – до 4188 крон.

"Люди должны быть мотивированы найти на рынке недвижимости собственное жилье", – заявил представитель Министерства труда и социальных дел Якуб Аугуста.

Также чешские власти обнаружили финансовую выгоду от беженцев: во втором квартале 2024 года они внесли в бюджет 5,9 млрд крон (около $250 млн), тогда как расходы на них составили 3,5 млрд крон (около $150 млн). В целом, беженцы больше платят больше, чем получают, с третьего квартала 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Германии планируют отменить государственную помощь для нетрудоустроенных украинских беженцев из-за отсутствия стимулов к трудоустройству. Федеральное правительство страны планирует ввести более строгие правила для поощрения получателей социальных выплат к работе.

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