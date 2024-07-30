Чехия изменит правила для украинских беженцев с 1 августа: что будет с выплатами и жильем

С 1 августа правительство Чехии увеличит выплаты для украинских беженцев до 6000 крон (10 510 грн) для уязвимых категорий и до 4000 крон (7 000 грн) для других, а с 1 сентября сократит срок предоставления бесплатного жилья до 90 дней для всех беженцев. Это решение вызвало критику, поскольку может оставить многих без крова и способствовать нелегальному трудоустройству.

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Об этом сообщило ukraina.radio.cz. Выплаты теперь не зависят от того, зарегистрировано ли жилье, где проживают беженцы, в специальном реестре. Это уравнение условий выплат упрощает получение помощи и снимает бюрократические преграды.

Право на гуманитарную помощь имеют только домохозяйства беженцев, чьи доходы не превышают прожиточный минимум и расходы на жилье, определенные министерством труда Чехии. Размер гуманитарной помощи будет равен разнице между указанной суммой и доходами семьи.

Это позволяет адресно поддержать наиболее уязвимые слои населения, снабжая их необходимыми ресурсами для проживания. До 1 сентября в Чехии действуют следующие правила предоставления бесплатного жилья.

150 дней для большинства людей со статусом временной защиты;

со статусом временной защиты; бессрочно для уязвимых категорий: детей и подростков до 18 лет, студентов, беременных женщин, пожилых людей старше 65 лет, людей с инвалидностью, лиц, ухаживающих за ними, или лиц, ухаживающих за детьми до 6 лет.

С 1 сентября срок предоставления бесплатного жилья сократят до 90 дней для всех без исключения беженцев, включая уязвимые категории. Те, кто уже использовал 90 дней бесплатного проживания до сентября, должны будут выселиться или начать оплачивать жилье.

Эти изменения вызвали критику со стороны профсоюзов, консорциума 17 организаций, работающих с мигрантами, и общественного защитника прав человека в Чехии. Они считают, что такие нововведения могут оставить без крова тех, кто не может работать и не имеет права на гуманитарную помощь. Омбудсмен предостерегает, что украинцам грозит нелегальное трудоустройство, эксплуатация или вынужденный возврат в Украину.

Сейчас в Чехии проживает более 300 тысяч украинцев, вынужденных бежать от войны. Более половины из них уже трудоустроились, что является очень высоким показателем по сравнению с другими странами ЕС. Премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что чешское общество очень благосклонно восприняло украинцев, а те, в свою очередь, пытаются быстро интегрироваться и "хорошо сосуществовать в чешском обществе".

Фиала также рассказал об изменениях, ожидающих соискателей защиты с 1 сентября. Главным изменением станет распределение гуманитарного жилья, которое будет предоставляться исключительно на срок до 3 месяцев после прибытия в Чехию, чтобы люди смогли найти собственное жилье. Однако особенно незащищенные слои населения смогут воспользоваться инструментами компенсации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Германии планируют отменить государственную помощь для нетрудоустроенных украинских беженцев из-за отсутствия стимулов к трудоустройству. Федеральное правительство страны планирует ввести более строгие правила для поощрения получателей социальных выплат к работе.

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