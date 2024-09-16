Беженцы из Украины рекордно пополнили бюджет Чехии: страна больше заработала на украинцах, чем потратила на их выплаты

За первое полугодие 2024 года Чехия заработала 4,4 миллиарда крон благодаря налогам и страховым взносам, уплаченным украинскими беженцами, что превысило государственные расходы на их поддержку. Украинские беженцы стали значительным источником дохода для чешского бюджета.

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Об этом сообщило Министерство труда и социальных дел Чехии, пишет uamedia.eu. За первое полугодие 2024 года расходы Чехии на гуманитарную помощь и поддержку украинских беженцев составили 7,3 миллиарда крон.

Однако благодаря налогам и страховым взносам, уплачиваемым работающими украинцами, государственный бюджет получил 11,7 миллиарда крон. Таким образом, чистый доход Чехии от украинских беженцев составил 4,4 миллиарда крон. Финансовые показатели по кварталам выглядят следующим образом:

в первом квартале 2024 года расходы на беженцев составили 3,8 млрд крон, тогда как доходы от их деятельности достигли 5,8 млрд крон;

тогда как доходы от их деятельности достигли 5,8 млрд крон; во втором квартале расходы сократились до 3,5 миллиарда крон, а доходы выросли до 5,9 миллиарда.

Эта положительная динамика, по данным Министерства труда, показывает, что доходы от украинских беженцев превышают государственные расходы, что позволяет стране не только покрывать расходы, но и получать прибыль. Хотя Чехия тратит значительные средства в поддержку беженцев, средний размер гуманитарной помощи остается относительно скромным.

Средняя сумма, получаемая беженцом, составляет 7336 крон в месяц. Эта цифра включает как денежное пособие на базовые нужды, так и субсидии на оплату жилья. Однако точный размер пособия варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств.

Например, мать с двумя детьми, получающая заработную плату в размере 17 тысяч крон в месяц, может претендовать на пособие в размере 9110 крон, если ее расходы на жилье составляют 16 тысяч крон. Гуманитарная помощь зависит и от продолжительности пребывания беженца в Чехии.

в течение первых 150 дней взрослый человек получает 4860 крон (8885 грн), а ребенок – 3490 крон (6380 грн) ;

а ребенок – 3490 крон ; после этого срока помощь для взрослого уменьшается до 3130 крон (5722 грн), если лицо не относится к уязвимым категориям.

Также учитываются дополнительные факторы: дети от 6 до 10 лет получают 4188 крон, люди с инвалидностью – до 7290 крон. В 2024 году Чехия осуществила некоторые изменения в правилах предоставления жилищной помощи для беженцев.

С сентября была прекращена возможность бесплатного экстренного проживания в общежитиях. Теперь расходы на жилье для уязвимых категорий граждан составляют 6000 крон в месяц (10 969 грн), для остальных – 4000 крон (7 313 грн). Это решение было принято с целью оптимизации государственных расходов, одновременно сохраняя базовый уровень поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

По данным чешского правительства, украинские беженцы не только получают помощь, но и активно участвуют в экономической жизни страны. Большая часть из них нашла работу, позволяющую платить налоги и страховые взносы. Эти поступления в бюджет значительно превышают суммы, которые государство тратит на гуманитарную помощь.

Чешское правительство отмечает, что украинские граждане способствуют не только увеличению доходов бюджета, но и помогают решать вопросы дефицита рабочей силы. Это оказывает положительное влияние на чешскую экономику в целом, делая интеграцию беженцев важным элементом экономического развития.

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