Одна из стран ЕС планирует отменить выплаты украинским беженцам: какие причины и кто останется без средств

В Германии планируют отменить государственную помощь для нетрудоустроенных украинских беженцев из-за отсутствия стимулов к трудоустройству. Федеральное правительство страны планирует ввести более строгие правила для поощрения получателей социальных выплат к работе.

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Об этом заявил генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстен Линнеманн в интервью изданию медиагруппы Funke. Он заявил, что в Германии существует шестизначное количество людей, принципиально не желающих работать и поэтому их нельзя стимулировать к поиску работы просто сокращением социальных выплат. "Необходимо полностью упразднить поддержку базового дохода ", - считает Линнеманн.

Политик также обратил внимание на украинских беженцев, получающих льготы в Германии. Он отметил, что во многих европейских странах работают более 50% украинцев, в то время как в Германии только 25%. "Мы должны обсудить, почему во многих европейских странах работают более 50% украинцев, но в Германии – только 25% ", – заявил Линнеманн.

По его мнению, проблема заключается в отсутствии стимулов со стороны федерального правительства, чтобы побуждать украинских беженцев искать работу. "Украинцы также защищают нашу свободу. Но если есть выгода, то она связана с чем-то вместо этого. Это касается и трудоустройства ", - добавил Линнеманн.

Федеральное правительство Германии также планирует ввести более строгие правила, чтобы поощрить больше получателей социальных выплат к работе. Среди новшеств предлагается наказывать сокращением помощи за отказ от работы и нелегальное трудоустройство.

По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии трудоспособного возраста более 800 тысяч человек, из которых работает примерно четверть. Это вызывает вопрос об эффективности существующих стимулов для трудоустройства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 21 августа 2024 года Венгрия будет предоставлять субсидированное жилье только украинским беженцам с территорий, подвергшихся влиянию войны. Прибывшие из других регионов потеряют право на бесплатное жилье, если не подадут заявление о продлении льготы до 10 июля 2024 года.

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