В обменники попали фальшивые доллары: какую сумму сдали мошенники

В Украине разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала поддельную иностранную валюту. В общей сложности фальшивомонетчики продали 6 600 поддельных долларов и пытались сбыть еще 3 300 долларов.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

подозреваемые покупали поддельные доллары, а затем обменивали их на гривню в пунктах обмена валют;

также фальшивой валютой рассчитались за подержанную технику.

"Установлено, что в состав группы входило 5 человек. Еще 2 человека организаторы привлекали периодически. ... 7 фигурантам уголовного производства доложено о подозрении. Члены группы задержаны и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 10 млн грн, а также в виде домашнего ареста в ночное время суток", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: позже детективы БЭБ задержали еще одного участника группы. Как рассказали правоохранители, мужчина, узнав о задержании сообщников, пытался покинуть территорию Украины. Его задержали возле одного из пунктов пропуска.

"Установлено, что беглец вместе с организатором схемы приобрели в столице поддельные банкноты номиналом по 100 долларов и привезли их на территорию Львовской области. За такие действия мужчина получил денежное вознаграждение и должен был получить процент от дальнейшей продажи поддельной валюты", – отметили в БЭБ.

В настоящее время фигуранту объявлено о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине увеличилось количество фальшивых гривен. По итогам первого полугодия 2024 года на 1 млн подлинных банкнот приходилось 3,4 подделки, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом.

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