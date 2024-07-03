В Украине ввели жесткие графики: когда не будет света 3 июля

В Украине 3 июля облэнерго будут применять с 08:00 до 13:00 – две очереди, в другие часы суток – три очереди отключений одновременно. Применение трех очередей однозначно может привести к тому, что энергетикам также придется отключать свет в "серый" период (в часы возможных отключений).

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Причина – высокий уровень энергопотребления из-за жары, объясняют в "Укрэнерго". При этом отмечается: электроэнергию следует потреблять бережливо. В частности, не включать мощные устройства одновременно.

В Украине действуют жесткие графики отключений

В целом, жесткие графики действуют в Днепре, а также в Киеве и Киевской области. При этом в некоторых регионах свет отключают всего на 2 часа подряд.

Винница. Продолжительность обесточивания может варьироваться от двух до четырех часов с подачей электроэнергии от четырех до двух часов соответственно.

Волынь. График почасовых отключений обновляется каждые 60 минут. Максимальная продолжительность отключений – 6 часов (речь идет об отключении ночью).

Днепропетровщина. Наибольшее гарантированное отключение будет длиться 4 часа. Вместе с "серыми" зонами – 7 часов. Недавно в Днепре и области были введены такие же графики, как и в столице.

В Донецкой области ситуация лучше. Период отключений будет продолжаться до 4 часов подряд, период со светом – 5 часов.

В Житомирской области максимальная продолжительность отключений составляет 6 часов. При этом нет "серых" зон.

На Закарпатье максимальный период без света составляет 4 часа. При этом период со светом составляет до 5 часов.

В Запорожье максимальный период без света составляет 4 часа. При этом период со светом составляет от 4 до 12 часов подряд.

В Киеве и области продолжительность отключений – до 7 часов. Гарантированное отключение всего до 2 часов.

Кировоградская область. По приказу НЭК "Укрэнерго" будет действовать график почасовых отключений (два часа со светом и два часа без света).

Во Львове и области действуют разные графики отключения в зависимости от населенного пункта и адреса. При этом максимальный период без света составляет 5 часов.

В Николаеве и области максимальный период отключения электроэнергии составляет 4 часа. Из них гарантированные отключения – всего 2 часа.

В Одессе и области максимальный период без света составляет 6 часов. Ситуация в области не самая плохая.

В Полтавской области максимальный период без света составит до 6,5 часа в сутки. Из них период гарантированных отключений – 5,5 часа. Днем свет будут отключать на 3,5 часа.

В Ивано-Франковске действует график четыре через четыре. Продолжительность гарантированных отключений достигает всего 4 часов.

В Сумах и области максимальный период отключения света составляет всего четыре часа. Из них гарантированное отключение – всего 2 часа.

В Ривне и области отключения продолжаются по 4 часа. Гарантированный период со светом также составляет четыре часа.

В Тернополе и области продолжительность отключения составляет всего два часа. При этом отключение за день (общее время) составляет всего 6 часов. "В результате технических причин энергетики скорректировали часы применения почасовых отключений, то есть изменены часы отключения и, соответственно, подачи электроэнергии", – пояснили в компании.

В Харькове и области максимальный период без света составляет до 5 часов. При этом три часа – гарантированные отключения.

В Херсонской области график отключений на сайте не опубликован. В Черниговской области продолжительность отключений составляет всего 3 часа подряд.

В Хмельницком действует график три через три. Максимальный период без света составляет всего три часа.

В Черкассах продолжительность отключения электроэнергии достигает 2 часов подряд. Действует график два через два.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Энергетики напомнили, что главная причина применения ограничений – последствия уже восьми с начала 2024 ракетных ударов РФ по украинской энергосистеме. Чтобы покрыть дефицит тока, Украина осуществляет импорт электроэнергии и привлекает аварийную помощь из соседних европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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