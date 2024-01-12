"Укрзалізниця" купила у бывших партнеров Шурмы рельсы по рекордно высокой цене

"Укрзалізниця" 19 декабря провела тендер на приобретение рельсов и без всякой конкуренции избрала компанию ООО "Минерфин-транс". Им заплатят 16,8 млн. евро. Это рекордная стоимость. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма во время своей работы в "Запорожстале" называл "Минерфин-транс" своими партнерами.

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Как говорится на площадке Prozzoro. В феврале 2023 года "Укрзализныця" заказала рельсы фирме "AS Skinest Rail" (Эстония) всего за 15,9 млн долларов. Они приобрели материал с такими же характеристиками и таким же количеством.

Как пишет издание Наші гроші, словацкая компания Minerfin имеет долю 48% в чешской компании Moravia steel, которая является производителем железнодорожных рельсов. Акционерам компании "Minerfin" являются несколько бизнесменов из Словакии – Томаш Хренек, Эвжен Балко, Блашкова Мария и Ян Модер. Она является одним из крупнейших перевозчиков руды в Украине и несколько лет до выступления выступала партнером "Запорожстали" по работе Запорожского железнорудного комбината (ЗЗРК).

Тогда руководителем "Запорожстали" был нынешний замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. "Я хочу поблагодарить наших словацких партнеров, компании Minerfin, которая продолжает, несмотря на все сложности, верить в нашу страну, верить в нашу промышленность и инвестирует сотни миллионов гривен в развитие Запорожского железорудного комбината совместно с меткомбинатом "Запорожсталь"", - говорил Ростислав Шусти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили: чтобы стать членом Европейского Союза, Украине нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции". В то же время, там признали, что наше государство уже достигло большого прогресса в реформах.

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