'Положить конец кумовству и коррупции': в Германии назвали главное условие вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для того, чтобы стать членом Европейского союза Украине нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции". При этом она признала, что наше государство уже достигло большего прогресса в реформах.

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Об этом глава немецкого МИД сказала в среду, 21 июня, во время пресс-конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне. Ее слова процитировало издание Die Welt.

Бербок признала, что реформы в Украине проходят с "невероятной скоростью" и подчеркнула, что наша страна уже достигла в этом вопросе прогресса , В первую очередь, по ее словам, это касается реформ относительно свободы слова и верховенства права.

"Но также понятно, что для будущего нужен дальнейший прогресс, чтобы положить конец 30 годам кумовства, и нужно четко заявить, что коррупция также должна быть закончена", – подчеркнула министр.

Она высказала уверенность, что Украина справится с этим и в будущем станет членом Европейского союза.

"Инвестиции частных компаний в реконструкцию страны были целесообразными, поскольку они укрепили европейский внутренний рынок. Украина может стать решающим фактором в укреплении европейского внутреннего рынка, особенно с точки зрения чистой энергии", – сказала министр.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказал убеждение, что российский диктатор Владимир Путин проиграет войну, которую сам же и развязал. Украина же, в свою очередь, станет полноправным членом Европейского Союза. Политик убежден, что Ес должен четко встать на сторону Украины в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Украина отстаивает европейские ценности и выступает за добро в борьбе с Россией. Поэтому Европа должна оказать безусловную поддержку украинцам в их борьбе.

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