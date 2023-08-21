Украинцы все больше влезают в долги: за что должны больше всего

За последние три месяца количество официальных долгов украинцев (зарегистрированных в Едином реестре должников) выросло на 7%. В количественном же измерении их стало больше более чем на полумиллиона. Наибольший прирост произошел в категории "Взыскание в пользу государства" – таких долгов увеличилось на 17%.

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Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается: всего же по состоянию на август-2023 в Украине зарегистрировано 8,638 млн долгов.

За что должны украинцы

Чаще всего украинцы становятся должниками из-за взысканий в пользу государства – таких долгов насчитывается 22,5% от общего количества. А кроме того, из-за:

нарушений правил дорожного движения – 19,7%;

различных взысканий – 18,3%;

административных правонарушений – 17,5%;

неуплаты по счетам за коммуналку – 7,4%;

взысканий судебного сбора – 4,1%;

неуплаты по алиментам – 2,3%.

Украинцам массово блокируют банковские карты из-за долгов по коммуналке

Тем временем, украинцы из-за коммунальных долгов массово лишаются доступа к своим банковским счетам. В реестре должников – сотни тысяч человек, которые не заплатили по счетам, и все они рано или поздно лишатся доступа к своим картам.

Суд же над должником длится всего около 2 месяцев и без приглашения ответчика. После решения дело открывает исполнитель, и в первую очередь он отправляет письма банкам. А по действующему закону любой банк обязан арестовать счет своего клиента, если того требует исполнитель судебного решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время из-за полномасштабной войны в Украине количество нерабочих (проблемных) банковских кредитов физлицам выросло почти вдвое – с 17% до 31%. Причиной стала непосредственно война, однако каждый заемщик может еще на этапе выбора кредита принять меры, которые помогут не попасть в долговую кабалу.

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