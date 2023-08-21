Украинцам массово блокируют банковские карты из-за долгов по коммуналке: что происходит и как спастись

Украинцы из-за коммунальных долгов массово лишаются доступа к своим банковским счетам. В реестре должников – сотни тысяч человек, которые не заплатили по счетам и все они рано или поздно лишатся доступу к своим картам. Суд над должником длится всего около двух месяцев и без приглашения ответчика. После решения дело открывает исполнитель и в первую очередь он отправляет письма банка. А по действующему закону, любой банк обязан арестовать счет своего клиента, если того требует исполнитель судебного решения.

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О том, как украинцев могут наказать за долги, какие правила действуют и что необходимо изменить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как могут наказывать за коммунальные долги

Чего не могут делать во время войны. Отключить коммунальные услуги за долги во время военного положения не имеют права. Также взыскивать коммуналку принудительно не будут с переселенцев, в населенных пунктах, где ведутся военные действия. Однако это не означает, что за коммуналку можно не платить. Во-первых, никто не спишет старую задолженность и ее рано или поздно придется заплатить. Во-вторых, кроме отключения коммунальных услуг есть и другие методы воздействия на должника.

А вот подавать в суд на должников могут. В реестре должников – 627,1 тыс. украинцев, которые проиграли суды по коммунальным долгам. Суд проходит по упрощенной процедуре. К примеру, как говорится в материалах дела № 643/5130/23, в июне этого года "Харьковские тепловые сети" подали иск против собственников квартиры, которая не платит за отопление. А уже в августе, спустя два месяца, суд обязал должников заплатить больше 89 тыс. грн. Это долг, который образовался с 2016-го по февраль 2022-го.

Глава ОСББ в пригороде столицы Ирина рассказывает: большинству должников достаточно письма с предупреждением о намерении подать в суд. При этом подавать в суд на небольшие долги нет смысла. "Судится дорого. Сейчас судебный сбор почти 3 тыс. грн, а потом эти деньги можно взыскать у должника. Если человек не платит за коммуналку, конечно он проиграет суд. Но это же надо не только суд выиграть, а потом нужно эти долги через исполнительную службу получить. Если долг несколько тысяч, то нет смысла подавать в суд", – говорит глава ОСББ.

К чему могут привести долги по коммуналке:

исполнитель судебного решения может арестовать имущество должника;

по письму исполнителя должны арестовать все банковские счета;

если информацию о долгах передадут в Бюро кредитных историй, это может помешать оформить кредит в будущем;

исполнитель может забрать имущество должника (вплоть до чайника).

Арестовывают в том числе и пенсии. По закону могут забрать до 50% пенсионной выплаты. К примеру, если пенсионер ежемесячно получает выплату в 4800 грн, то из-за коммунального долга у него могут списывать 2400 грн. При этом прожиточный минимум для пенсионера составляет 2093 грн. Конституционный суд своим решением постановил: урезать пенсию таким образом, чтобы ее размер был меньше прожиточного минимума, нельзя.

Размер долгов за коммуналку взлетел

Михаил Кочубей, директор КП "ЖЭК-4" в Броварах, рассказал OBOZREVATEL: за время полномасштабной войны долги населения выросли примерно в два раза. С одной стороны, украинцам действительно стало сложнее платить за коммуналку из-за ухудшение экономической ситуации, подорожания части коммунальных услуг.

Однако, чаще всего те, кто действительно не могут платить по счетам, оформили субсидии и исправно платят. А вот те семьи, которые не нуждаются в государственной помощи, часто долг по коммуналке игнорируют. Кто-то уехал за границу и не желает сдавать свою квартиру в аренду, некоторые пользуются тем, что отключить коммуналку в период полномасштабной войны не могут.

Точный размер коммунальных долгов не известен. До полномасштабной войны эту статистику публиковал Госстат, однако сейчас информацию не собирают и не обнародуют. Несколько месяцев назад в Союзе потребителей коммунальных услуг долг оценивали в 140 млрд грн. Это рекордная для Украины сумма.

Такая ситуация ставит под угрозу стабильную работу коммунальных предприятий. Если украинцы не платят, например, за воду, водоканал не может расплатиться за электроэнергию, за реагенты. Как результат, под угрозой оказывается водоснабжение всех клиентов, в том числе и тех, кто исправно платит.

В Украине сложилась ситуация, когда украинцы могут безнаказанно накапливать долги за коммуналку. Еще одна проблема: далеко не все судебные решения выполняются. Частный исполнитель Анатолий Телявский уверен: ситуация, когда должник безнаказанно может не платить даже после решения суда, нарушает право на правосудие.

С одной стороны, необходимо изменить процедуру взыскания долгов. С другой: есть проблема и с платежеспособностью украинцев. В нормальной ситуации семья тратит на коммунальные услуги не более 10% своего дохода. В Украине же зачастую (кроме субсидиантов) эта цифра в несколько раз выше. Поэтому помимо взыскания долгов государству также стоит работать и над тем, чтобы добиться роста благосостояния и увеличения зарплат.