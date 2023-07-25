Как взять кредит и не попасть в долговую кабалу: банкир дал 6 советов украинцам
Из-за полномасштабной войны в Украине количество нерабочих (проблемных) банковских кредитов физлицам выросло почти вдвое – с 17% до 31%. Причиной стала непосредственно война, однако каждый заемщик может еще на этапе выбора кредита принять меры, которые помогут не попасть в долговую кабалу.
Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. По его мнению, при благоприятной экономической ситуации объем нерабочих кредитов физлицам может сократиться до 28% уже к концу 2023 года.
Впрочем, заемщикам все равно следует принимать взвешенные решение при оформлении кредитов. Чтобы не оказаться в ситуации, когда рассчитаться по кредитам невозможно, банкир советует:
- избегать сомнительные фирм по микрокредитованию, ведь проценты по их займам – это финансовая "удавка";
- системно подходить к вопросу и учитывать, что размер процентной ставки очень часто зависит от срока погашения кредита;
- иметь финансовую подушку на 2-3 месяца на случай неожиданной потери работы или трудоспособности, что позволит избежать долгов по кредиту;
- в случае, если кредит нужен для того, чтобы покрыть долги по полученным ранее кредитам ("перекредитоваться"), обращать внимание на прозрачность и лояльность условий получения такого кредита;
- выбирать кредит, максимально отвечающий потребностям и возможностям заемщика – у финучреждений с широкой линейкой кредитных программ с простыми и понятными условиями;
- в случае возникновения финансовых затруднений, сразу обращаться в банк для разработки совместного плана реструктуризации кредитной задолженности.
"Цинизм войны состоит в непредсказуемости ее последствий. Желательно, чтобы граждане, по тем или иным причинам нацеленные взять банковский кредит, были осмотрительными, обращая внимание не только на условия кредита, но и на репутацию финучреждения. И конечно, на случай форс-мажоров у заемщика должен быть "план Б", чтобы не оказаться в полной зависимости от кредитных долгов", – объяснил Замотаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники оформляют кредиты на пропавших без вести и пленных военных. Преступники осуществляют перевыпуск SIM-карт и получают доступ к онлайн-банкингу военных. Со счетов защитников снимают остаток денег, а также выпускают кредитные карты и присваивают суммы займа.
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