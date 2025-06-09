Кому повысят пенсии на следующий день после дня рождения: какие доплаты предусмотрены и к чему готовиться в 2026 году

В Украине в 2025 году едва ли не впервые за длительный период не пересчитают минимальную пенсию. Также не будет повышаться и минимальная зарплата, к размеру которой привязана гарантированная пенсия для тех, кто выполнил определенные требования.

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Относительно существенный перерасчет состоялся в марте 2025 года, но и он не смог исправить системные проблемы: устарелость выплат, огромный разрыв между "обычными" и спецпенсионерами, низкий уровень пенсий.

О том, кто в Украине получает пенсии, как их пересчитают в 2025 году и к чему стоит готовиться в 2026-м, читайте в материале OBOZ.UA.

Численность пенсионеров в Украине снижается каждый год, но новых меньше не становится

За последние десять лет количество пенсионеров сократилось на 1,8 млн человек. В 2015 году пенсии получали 12 млн 147 тыс. украинцев, а по состоянию на апрель 2025-го осталось лишь 10 млн 331 тыс.

В то же время в европейских странах ситуация противоположная: растет как количество пенсионеров, так и их доля в общей структуре населения.

Сокращение количества украинских пенсионеров – следствие длительной войны, оккупации территорий, проблем в системе здравоохранения и т.д. В прошлом году в Украине появилось 436 тыс. новых пенсионеров. Что интересно, эта цифра почти не отличается от количества пенсий, назначенных в 2015 году, – 435,9 тыс. То есть количество новых пенсионеров почти не меняется на протяжении лет, в то же время их общее число стремительно уменьшается.

Из десяти пенсионеров шестеро – женщины. Однако стоит отметить, что сотни тысяч мужчин получают пенсию еще до достижения пенсионного возраста – это военные, силовики, работники вредных производств и другие. Поэтому, например, среди 70-летних пенсионеров может быть значительно больше женщин, чем мужчин.

Действующие пенсионеры получают выплаты за счет украинцев, которые работают и платят ЕСВ. В идеале двое работающих должны содержать одного пенсионера (такое соотношение – условный идеал, которого в современных реалиях в Украине достичь невозможно). В правительстве отмечают, что "идеальным" считается соотношение, когда 10 пенсионеров содержатся за счет 15 работающих – тогда бюджет ПФУ можно было бы сбалансировать и обеспечить существенное повышение пенсий.

Сейчас 10,3 млн пенсионеров содержатся за счет 10,6 млн работающих. Фактически – один к одному. Это критическое соотношение.

Главная проблема – критически низкие пенсии. По состоянию на апрель 2025 года средняя пенсия украинца, вышедшего на пенсию по общим правилам, составляет 6085,7 грн. В то же время фактический размер прожиточного минимума для пенсионера уже в феврале составлял 6685 грн. То есть, чтобы обеспечить минимальный набор товаров и услуг, необходимый для физиологического выживания, пенсионеру необходимо 6685 грн в месяц. А средняя пенсия (без учета спецпенсий) – всего лишь 6085,7 грн.

Как видно из графика, по-настоящему вырос уровень доходов судей на пенсии. Уровень бедности (фактический прожиточный минимум) рос примерно теми же темпами, что и средняя пенсия. Но и сейчас, и десять лет назад украинцы на заслуженном отдыхе получали в среднем меньше, чем необходимо для выживания.

У судей ситуация совсем иная. Если в 2015 году они получали примерно в восемь раз больше, чем необходимо для удовлетворения базовых потребностей, то сейчас – в 16,2 раза больше. Высокие пенсии судей – это хорошо, но только при условии, что в бюджете хватает средств, чтобы избежать бедности среди обычных пенсионеров. На самом деле действующая система создает для одних пенсионеров особые условия, а других лишает возможности на достойную старость.

Как будут повышать пенсии

В этом году ожидать повышения пенсий не стоит. Минсоцполитики еще в прошлом году анонсировало пенсионную реформу (ориентировочно летом), которая предусматривала перерасчет, в частности, старых выплат. Но реформа так и осталась в планах – шансов на ее принятие все меньше, а сам документ остался лишь проектом.

Зато самые бедные украинцы могут рассчитывать на возрастные доплаты. Чтобы хоть как-то компенсировать ежегодное обесценивание пенсий, правительство ввело доплаты для тех, кто достигает определенного возраста. Эти доплаты привязаны к дате рождения: чем старше пенсионер – тем выше его размер доплаты.

"Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет осуществлена пропорционально количеству дней. Важно! Лицо, которому уже была назначена доплата к пенсии (например, 456 грн как лицу, достигшему 75 лет), после достижения 80-летнего возраста получит дополнительно 114 грн – то есть размер доплаты возрастет до 570 грн", – объясняют в ПФУ.

Кроме достижения определенного возраста, есть еще одно условие – пенсия не должна превышать 10 340,3 грн. Размеры доплат следующие:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

В Пенсионном фонде объясняют, что эти доплаты не прибавляются – можно получить только одну из них. Также доплата осуществляется автоматически – обращаться в ПФУ не нужно.

В 2026 году (согласно проекту Бюджетной декларации) планируется индексация пенсий, размер которой будет зависеть от инфляции 2025 года и роста зарплат. Кроме этого, ожидается:

повышение минимальной пенсии с 2361 грн до 2564 грн (+203 грн);

с 2361 грн до (+203 грн); рост максимальной пенсии (кроме судей) с 23 610 грн до 25 640 грн ;

(кроме судей) с 23 610 грн до ; возможность повышения пенсий для лиц с особыми правами (прокуроры и т.д.) на 2030 грн.

Также вырастет гарантированная выплата для украинцев, которые достигли 65 лет и имеют необходимый страховой стаж (30 лет для женщин, 35 – для мужчин). Им положена пенсия не менее чем в 40% от минимальной зарплаты:

в 2025 году – 3200 грн;

в 2026 году – 3475,2 грн.

Это увеличение связано с планами правительства поднять минимальную зарплату до 8688 грн. Ни эти доплаты, ни индексация не решают системных проблем пенсионной системы Украины. Без масштабной реформы она и в дальнейшем будет оставаться источником социального неравенства. Сама реформа должна предусматривать не только перерасчет пенсий, но и источники финансирования такого перерасчета. Сейчас в Украине минимальный размер ЕСВ платят сотни тысяч ФЛП, украинцы, которые получают большую часть зарплаты в конвертах. Ежегодно ситуация только ухудшается, и, если ничего не менять, ни современным пенсионерам, ни следующим поколениям не стоит рассчитывать на достаточный уровень пенсии.