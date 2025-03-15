Пенсии начнут назначать со следующего года по новым правилам: кто не сможет выйти на заслуженный отдых

В Украине с 2026 года увеличат требования для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет с большей с 32 до 33 лет. В то же время, для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо будет иметь 23 года стажа.

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Об этом говорится в ст. 26 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. "Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения человеком соответствующего возраста", – объясняют в ПФУ.

Свой стаж (правда, только после 2004 года) можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через действие или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Если есть стаж до 2004 года, его следует считать, например, по данным трудовой книжки.

Когда я уйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство уходит на пенсию в 60 лет);

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 65 лет изменяются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если у вас есть не менее 35 лет стажа.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для ухода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Будет ли расти пенсионный возраст в Украине?

Пенсионный возраст в Украине не будут повышать. В любом случае пока таких планов нет. OBOZ.UA изучил опубликованный проект пенсионной реформы. Ее нормы наоборот – упрощают вход в пенсионную систему. Также об отсутствии норм по повышению пенсионного возраста неоднократно заявляла и министерша соцполитики Оксана Жолнович, и ее первая заместительница Дарья Марчак.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн.

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