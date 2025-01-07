Украинцы в 2025-м заплатят налоги за квартиры и дома: кому и сколько за каждый квадрат

В Украине в 2025 году должны заплатить налоги за квартиры и дома, площадь которых превышает норму. Норма для квартиры составляет 60 квадратов, а для домов – 120 квадратов. В этом году нужно платить налоги за 2024 год.

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Об этом говорится в ст. 266 Налогового кодекса Украины. Так, ставку следует рассчитывать с учетом минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2024 года. Она составила 7100 грн. Исходя из этого, ставка за квадратный метр не может быть больше 106,5 грн (7100 х 1,5%).

Сколько нужно заплатить?

Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты, объясняют в Государственной налоговой службе. Налог пополняет местные бюджеты, поэтому местные власти выбирают ставку налога. Налоговый кодекс имеет ограничение: размер налога не может быть больше 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр площади.

Кому нужно платить?

Платить нужно тем, кто владеет жильем, площадь которого превышает норму. И платится только за превышающие ее квадраты. Да, норма для квартиры составляет 60 кв. м, а для дома – 120 кв. м. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Считается общая площадь жилья, а не жилая. Есть еще один аспект. Если квартира поделена между несколькими собственниками (например, членами семьи), то норма для каждого применяется отдельно. К примеру, если площадь квартиры составляет 100 квадратов, но она в равных частях принадлежит мужу и жене, налог платить не нужно (при норме 60 квадратов на владельца каждому принадлежит всего по 50 квадратов).

Платежки придут к 1 июля. Если просрочить уплату сроком до 30 дней, то в сумму налога будет добавлен штраф в размере 10% от начисленной суммы налога. Если оплата налога просрочена более чем на 30 дней, штраф будет составлять уже 20%.

Необходимо обратить внимание, если гражданин имеет право собственности на объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

Не платят налог на недвижимость владельцы объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица – плательщика налога (пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ):

для квартиры/квартир независимо от их количества – до 60 кв. метров;

для жилого дома/домов независимо от их количества – до 120 кв. метров;

для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей) – до 180 кв. метров.

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