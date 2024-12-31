Украинцы снова могут закрывать свои "ФОПы" через Дію: инструкция
На портале Дія возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя ("ФОП"). Теперь "ФОПы" могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР). Для этого нужно, в чатсности, авторизоваться на портале.
Об этом сообщили в самой Дії. Там отметили, что воспользоваться сервисом могут физические лица-предприниматели:
- имеющие регистрационный номер учетной карты налогоплательщика ("РНОКПП", ранее – индивидуальный налоговый номер, ИНН);
- использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.
"Государственная налоговая служба осуществит снятие предпринимателя с учета по дате подачи заявления после возобновления своей работы. Само заявление будет проработано государственным регистратором после возобновления работы ЕГР", – говорится в сообщении.
Как закрыть "ФОП" через Дію
- Авторизоваться на портале.
- Выбрать услугу "Закрытие "ФОП".
- Нажать "Подать заявление".
- Проверить данные.
- Подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП) или Дія.Підписом.
"ФОПы" планируют массово закрываться
В то же время, более четверти украинских "ФОПов" планирует закрыться. Главная причина – повышение налогов. Таких – 62% от общего количества готовящихся прекращать деятельность.
В целом же, по данным Опендатабота, на один открытый "ФОП" приходится два закрытых. Такой дисбаланс, по мнению аналитиков, стал следствием принятия закона о повышении налогов и введении военного сбора.
Так, через три недели после вступления закона в силу более 22,5 тыс. предпринимателей прекратили деятельность. В то время как обычно этот показатель не превышал тысячи в день.
Впрочем, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил, что в целом, количество зарегистрированных "ФОПов" в 2024 году значительно выросло. По его словам:
- по состоянию на декабрь 2024 года в Украине зарегистрировано 2,076 млн "ФОПов";
- за год было создано 272,9 тыс. новых предприятий, а количество "ФОПов" выросло на 83,6 тысячи;
- за последние два месяца было зарегистрировано 47,7 тыс. новых "ФОПов", в то время как закрылись 40,7 тыс. – т.е., количество открытых превысило количество закрытых.
"Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 января "ФОПам" придется заплатить обязательные налоги – единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор. Тем, кто этого не хочет делать, нужно обратиться в налоговую с соответствующей просьбой.
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