Украинцы снова могут закрывать свои "ФОПы" через Дію: инструкция

На портале Дія возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя ("ФОП"). Теперь "ФОПы" могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР). Для этого нужно, в чатсности, авторизоваться на портале.

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Об этом сообщили в самой Дії. Там отметили, что воспользоваться сервисом могут физические лица-предприниматели:

имеющие регистрационный номер учетной карты налогоплательщика ("РНОКПП", ранее – индивидуальный налоговый номер, ИНН);

использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

"Государственная налоговая служба осуществит снятие предпринимателя с учета по дате подачи заявления после возобновления своей работы. Само заявление будет проработано государственным регистратором после возобновления работы ЕГР", – говорится в сообщении.

Как закрыть "ФОП" через Дію

Авторизоваться на портале.

Выбрать услугу "Закрытие "ФОП".

Нажать "Подать заявление".

Проверить данные.

Подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП) или Дія.Підписом.

"ФОПы" планируют массово закрываться

В то же время, более четверти украинских "ФОПов" планирует закрыться. Главная причина – повышение налогов. Таких – 62% от общего количества готовящихся прекращать деятельность.

В целом же, по данным Опендатабота, на один открытый "ФОП" приходится два закрытых. Такой дисбаланс, по мнению аналитиков, стал следствием принятия закона о повышении налогов и введении военного сбора.

Так, через три недели после вступления закона в силу более 22,5 тыс. предпринимателей прекратили деятельность. В то время как обычно этот показатель не превышал тысячи в день.

Впрочем, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил, что в целом, количество зарегистрированных "ФОПов" в 2024 году значительно выросло. По его словам:

по состоянию на декабрь 2024 года в Украине зарегистрировано 2,076 млн "ФОПов";

за год было создано 272,9 тыс. новых предприятий, а количество "ФОПов" выросло на 83,6 тысячи;

за последние два месяца было зарегистрировано 47,7 тыс. новых "ФОПов", в то время как закрылись 40,7 тыс. – т.е., количество открытых превысило количество закрытых.

"Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 января "ФОПам" придется заплатить обязательные налоги – единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор. Тем, кто этого не хочет делать, нужно обратиться в налоговую с соответствующей просьбой.

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