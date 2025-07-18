Украинцы со средней зарплатой не получат даже среднюю пенсию: назван точный размер будущих выплат

В Украине по действующим правилам с 35 годами стажа и средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию, размер которой будет меньше средней. При том, что получать пенсию в 10 тыс. грн, необходимо платить взносы с зарплаты в 38,3 тыс. грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. По состоянию на май 2025-го средняя зарплата в Украине (данные ПФУ) составляет 20,3 тыс. грн. Таким образом, украинец с такой зарплатой, который в течение жизни получал средний доход, за 35 лет стажа может получить пенсию в размере 5269,9 грн. Эта выплата ниже средней пенсии по стране (она составляет 6410,1).

Украинец с минимальной зарплатой сейчас может претендовать на пенсию в размере 2361 грн (минимальная). Чтобы получить пенсию в 10 тыс. грн по действующим правилам необходимо иметь зарплату в размере, который в 1,89 раз выше минималки. По состоянию на сейчас это 38,3 тыс. грн.

Пенсия в 11 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 42,2 тыс. грн

Пенсия в 12 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 46 тыс. грн

Пенсия в 13 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 49,9 тыс. грн

Пенсия в 14 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 53,79 тыс. грн

Пенсия в 15 тыс. грн – зарплата должна быть на уровне 57,65 тыс. грн

Отметим, в Украине пенсия зависят от трех показателей: стажа, размера собственной зарплаты и средней зарплаты по стране. При расчете выплаты соотношение собственной зарплаты к средней умножают на стаж в годах и на 1%. Полученную сумму умножают на среднюю зарплату по стране за три последних года.

Согласно данным ПФУ, средняя в стране пенсия составляет 6410,1 грн. При этом львиная доля получает значительно меньшие выплаты: пенсию до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров); пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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