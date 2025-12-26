Украинцы получат выплату сразу за 2 месяца: когда начислят деньги
Уже в ближайшие выходные – то есть 27-28 декабря – украинцы получат от государства выплаты по программе "Национальный кэшбек". Причем выплата будет двойной – сразу за октябрь и ноябрь.
Об этом сообщили в Министерстве экономики. Отмечается, что всего на выплаты 4 млн активным участникам программы из госбюджета выделят 1,074 млрд грн.
Отмечается, что выплаты станут одними из крупнейших за все время действия программы. А именно:
- за октябрь – 550,29 млн грн;
- за ноябрь — 524,02 млн грн.
Это одни из крупнейших выплат за все время действия программы – ее запустили в сентябре 2024 года. А общая сумма выплат уже достигла 6 млрд грн.
"С выплатой кэшбека за октябрь и ноябрь план платежей по программе на текущий год будет выполнен в полном объеме. Выплата за декабрь 2025 года состоится планово в феврале 2026 года", – пояснили в министерстве.
Размер выплаты
По условиям программы, государство возвращает 10% от стоимости товаров украинского производства. Следовательно, чем больше сумма расходов – тем больший кэшбек поступит.
Впрочем, максимальный размер выплаты ограничен 3000 гривен в месяц. Таким образом, за два месяца можно получить не более 6000 гривен.
На что можно потратить нацкешбек
- Коммунальные услуги.
- Лекарства и медсредства.
- Пищевые продукты в торговых сетях.
- Украинские книги и другая печатная продукция.
- Почтовые услуги почтовые услуги.
- Благотворительность.
Средства будут действительны до конца июня 2026 года. Но в то же время их нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет.
Как присоединиться к выплатам через приложение Дія
К участию могут присоединиться граждане, которые имеют счет в банках-партнерах (сейчас их более 20). Чтобы начать пользоваться программой, нужно:
- подать заявку через сайт или приложение банка;
- указать карту для оплаты покупок и дать согласие на передачу информации о транзакциях;
- открыть физическую или виртуальную карту "Национального кэшбэка" и активировать ее;
- в приложении Дія перейти в раздел"Сервисы", найти вкладку"Национальный кэшбек" и выбрать карту, на которую хотите получать выплаты.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы уже могут воспользоваться "Национальным кэшбеком" в сетях "Сільпо", "Фора", THRASH!, Fozzy, "Близенько", Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сім23", "Сімі", а также на маркетплейсе MAUDAU. Всего на старте расчет государственными средствами был доступен в более 1160 магазинах по всей Украине
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!