Украинцы получат выплату сразу за 2 месяца: когда начислят деньги

Уже в ближайшие выходные – то есть 27-28 декабря – украинцы получат от государства выплаты по программе "Национальный кэшбек". Причем выплата будет двойной – сразу за октябрь и ноябрь.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве экономики. Отмечается, что всего на выплаты 4 млн активным участникам программы из госбюджета выделят 1,074 млрд грн.

Отмечается, что выплаты станут одними из крупнейших за все время действия программы. А именно:

за октябрь – 550,29 млн грн ;

; за ноябрь — 524,02 млн грн.

Это одни из крупнейших выплат за все время действия программы – ее запустили в сентябре 2024 года. А общая сумма выплат уже достигла 6 млрд грн.

"С выплатой кэшбека за октябрь и ноябрь план платежей по программе на текущий год будет выполнен в полном объеме. Выплата за декабрь 2025 года состоится планово в феврале 2026 года", – пояснили в министерстве.

Размер выплаты

По условиям программы, государство возвращает 10% от стоимости товаров украинского производства. Следовательно, чем больше сумма расходов – тем больший кэшбек поступит.

Впрочем, максимальный размер выплаты ограничен 3000 гривен в месяц. Таким образом, за два месяца можно получить не более 6000 гривен.

На что можно потратить нацкешбек

Коммунальные услуги .

. Лекарства и медсредства.

и медсредства. Пищевые продукты в торговых сетях.

в торговых сетях. Украинские книги и другая печатная продукция.

и другая печатная продукция. Почтовые услуги почтовые услуги .

. Благотворительность.

Средства будут действительны до конца июня 2026 года. Но в то же время их нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет.

Как присоединиться к выплатам через приложение Дія

К участию могут присоединиться граждане, которые имеют счет в банках-партнерах (сейчас их более 20). Чтобы начать пользоваться программой, нужно:

подать заявку через сайт или приложение банка ;

; указать карту для оплаты покупок и дать согласие на передачу информации о транзакциях;

открыть физическую или виртуальную карту "Национального кэшбэка" и активировать ее;

и активировать ее; в приложении Дія перейти в раздел"Сервисы", найти вкладку"Национальный кэшбек" и выбрать карту, на которую хотите получать выплаты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы уже могут воспользоваться "Национальным кэшбеком" в сетях "Сільпо", "Фора", THRASH!, Fozzy, "Близенько", Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сім23", "Сімі", а также на маркетплейсе MAUDAU. Всего на старте расчет государственными средствами был доступен в более 1160 магазинах по всей Украине

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!