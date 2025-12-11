За "1 000 Зеленского" украинцы смогут покупать продукты: какие магазины вошли в перечень

С 11 декабря украинцы смогут покупать продукты украинского производства за средства программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек" в физических магазинах, первыми среди которых Fozzy Group и "Близенько". В то же время, для тех, кто получил помощь через "Укрпочту", срок использования средств продлен до конца февраля 2026 года.

Видео дня

О новом способе расходования средств сообщает Министерство экономики Украины. Первыми торговыми сетями, которые предоставили такую возможность, стали Fozzy Group в состав которой входят Сильпо, Фора, THRASH и Fozzy и сеть "Близенько".

Покупатели смогут рассчитываться средствами этих программ в более 1160 магазинах по всей стране. Минэкономики отмечает, что сейчас возможность рассчитаться государственной помощью распространяется только на покупки в физических магазинах, а онлайн-заказы еще не поддерживаются. Вскоре к программе планируется присоединение других продуктовых сетей, о чем ведомство будет сообщать дополнительно.

С 22 ноября правительство также изменило перечень товаров и услуг, которые можно оплатить средствами карты "Национальный кэшбек". Сюда входят коммунальные услуги, лекарственные средства и медицинские изделия, книги и печатная продукция, почтовые услуги, благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ, а также продукты питания украинского производства, за исключением подакцизных товаров.

"С сегодняшнего дня в более 1160 магазинах по всей Украине покупатели смогут приобрести продовольственные товары украинского производства за средства программ. Мы последовательно расширяем инфраструктуру этих программ, чтобы как можно больше украинцев могли воспользоваться государственной помощью", – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Прием заявок на получение 1 000 гривен продолжается до 24 декабря 2025 года. Оформить заявку можно двумя способами или онлайн через приложение Дія или в отделениях "Укрпочты". Средства будут доступны только тем, кто находится на подконтрольной правительству территории Украины, жители временно оккупированных территорий или за рубежом не могут получить выплату.

Использовать средства, начисленные на карту "Национальный кэшбек" по заявке через Дію, можно до 30 июня 2026 года. Для украинцев, которые получили "Зимнюю поддержку" через "Укрпочту", правительство продлило срок использования средств до конца февраля 2026 года. Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Для оформления выплаты через "Укрпочту" необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код (РНОКПП) или отметку о его отсутствии. Для детей заявку подают родители, на каждого ребенка отдельно, со свидетельством о рождении. Для законных представителей нужен документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы после 40 лет смогут потратить 2000 грн от государства наоплату медицинского обследования для выявления сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета 2-го типа и проблем ментального здоровья. Выплаты начнут с 1 января 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!