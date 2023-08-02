Украинцы получат дополнительные выплаты от ООН: кому выдадут помощь

В Украине утвердили механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств ВПП ООН. Деньги смогут получить только пенсионеры из уязвимых категорий, в т.ч. являющиеся внутренними переселенцами.

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Так, Кабмин согласовал предложение Минсоцполитики по реализации с участием Всемирной продовольственной программы ООН совместного проекта относительно дополнительных мер по соцподдержке пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Пенсионеры, которым будут предоставлять средства, должны соответствовать 3 критериям:

проживать на территориях активных или возможных боевых действий (это касается в том числе ВПЛ);

получать пенсию менее 3000 грн;

не получать с 1 марта дополнительные денежные выплаты от международных организаций после заполнения заявления на платформе есть помощь и государственная помощь на проживание для ВПЛ.

Размер пособия будет определяться как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой получателя. При этом сумма помощи не может быть меньше 100 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 августа изменились сроки денежных выплат переселенцам. Теперь помощь будут выплачивать в два периода – до 15-го и до 28-го числа каждого месяца.

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