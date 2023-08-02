Даты выплат переселенцам изменили: когда дадут деньги в августе

В Украине с 1 августа изменились не только правила денежных выплат переселенцам (ВПЛ), но и их сроки. Теперь помощь будут выплачивать в два периода – до 15 и до 28 числа каждого месяца.

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То есть уже в августе часть переселенцев получит деньги в первой половине месяца, а часть – во второй. Об этом сообщило Министерство реинтеграции.

До августа выплаты осуществлялись в три волны – до 3, 13 и 23 числа. Изменения предусмотрены постановлением КМУ от 11 июля 2023 г. № 709. Документ разработало Минсоцполитики.

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание. Это 3000 гривен лицам с инвалидностью и детям, а также 2000 гривен для всех других внутренних переселенцев.

Если выплату задерживают или возникают дополнительные вопросы о ее начислении, нужно обращаться в Минреинтеграции или к Уполномоченному по вопросам ВПЛ. Телефоны:

горячая линия Минреинтеграции – 15-48;

горячая линия Уполномоченного по вопросам ВПЛ – (066) 813-62-39.

Ранее в Украине отменили выплаты тем переселенцам, которые длительное время находятся за границей. Речь идет о людях, которые 45 дней и более находятся за границей без веских причин. Такие лица в принципе перестанут считаться внутренне перемещенными.

Вескими причинами для пребывания за границей может быть выезд на лечение, похороны, в командировку и т.п. В таких случаях выплату отменять не будут, но цель поездки нужно подтвердить документально.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин отсрочил нововведение о назначении помощи ВПЛ на семью. Мы разобрались, кто именно должен обращаться за помощью с 1 августа и когда введут новые правила.

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