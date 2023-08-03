Украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры: остались считанные недели, сумма зависит от "лишних" квадратов

В Украине налог на недвижимость нужно заплатить до конца августа. Тем, кто просрочит платеж, грозят штрафы. При этом платить нужно только тем украинцам, которые уже получили квитанции (до 1 июля).

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Налог считается только на "лишнюю" площадь. Местная власть имеет право увеличить "норму", но чаще всего это не делает, так как собранные средства поступают в бюджет. "Норма" составляет:

60 квадратов для квартиры и за каждый следующий квадрат нужно платить налог;

120 квадратов для дома и за каждый следующий квадрат нужно платить налог;

180 квадратов, если есть дом и квартира и за каждый следующий квадрат нужно платить.

Размер налога составляет до 1,5% от минимальной зарплаты за прошлый год. В прошлом году минималка была в размере 6700 грн (и не изменилась до сих пор). Таким образом, максимальная сумма налога для лишней площади составляет 100,5 грн за квадрат.

Как говорится в разъяснении ГНС: не нужно платить налог за недвижимость, которая находится в оккупации или зоне боевых действий. Получив уведомление о начислении налога на недвижимость, гражданин обязан оплатить его в течение двух месяцев.

Как накажут тех, кто не заплатит

Получив уведомление о начислении налога на недвижимость, гражданин обязан оплатить его в течение двух месяцев. Если просрочить уплату на срок до 30 дней, то к сумме налога будет прибавлен штраф в размере 10% от начисленной суммы налога. В том случае, когда оплата налога просрочена более чем на 30 дней, штраф составит уже 20%.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине повысили налоги физлицам-предпринимателям. Кроме того, вернут проверки бизнеса.

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