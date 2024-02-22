Украинцы не смогут выйти на пенсию, новые требования большинство не выполнит: чего ждать и как готовиться

В Украине постепенно растут требования к пенсионерам по стажу. Еще с 2017-го в стране действует гибкий коридор: кто-то может выйти на пенсию вовремя (в 60 лет), а кому-то приходится работать вплоть до 65 лет. План повышения требований разрабатывался еще до пандемии и полномасштабной войны. Он не учитывает те реалии, которые есть на рынке труда сейчас. Как результат, если сначала считали, что выполнить требования не сможет около половины 60-летних, сейчас эксперты говорят уже о 60-70%.

Иногда даже те, у кого есть стаж, не могут доказать это в Пенсионном фонде. Особенно это касается тех украинцев, которые до 2000 года работали на предприятиях, которые были ликвидированы или уничтожены в результате полномасштабной войны. В некоторых случаях доступа к архивам нет (если эти данные вообще сохранились), а защищать свои права в суде экономически невыгодно: перерасчет не проводят, а если бы и провели, в большинстве случаев этого не хватило бы даже на компенсацию стоимости юридических услуг.

Украине придется повысить общий пенсионный возраст. Поэтому даже выполнившие требование, вероятно, все равно будут работать после 60 лет. О том, что ожидает украинцев и почему ситуация значительно ухудшилась, читайте в материале OBOZ.UA.

В Украине значительно ухудшится ситуация с пенсиями. Вот почему работать придется дольше

В этом году для того, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужен 31 год стажа. Уже в следующем году требования увеличат на 12 месяцев. Постепенно только имеющие 35 лет стажа смогут вовремя получать пенсию. Другим придется работать до 63 или даже 65 лет.

Эту норму ввели еще в 2017 году. Тогда на презентации, на которой также присутствовал и OBOZ.UA, объяснили, что через 10 лет только 55% украинцев смогут выходить на пенсию в 60 лет. Другим придется работать дольше. Однако те прогнозы не учитывали, что уже через несколько лет часть украинцев потеряет работу из-за сначала пандемии, а затем – полномасштабной войны.

"Эти цифры, которые в 2017-м были, они не могли учитывать последовавшие затем события. Сейчас трудно сказать, сколько украинцев не сможет выполнить эти требования. Это может быть и 60%, и 70%. Данных пока нет, также трудно прогнозировать, какую ситуацию будем иметь через год, два. Ожидать мгновенного экономического роста после войны тоже не стоит, будет определенный сложный период, который проходили и другие страны после длительных войн", – рассказывает старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко.

Уже сейчас каждый украинец может посчитать, сколько ему придется работать. Определите, в каком году вам исполнится 60 лет и сколько к этому моменту у вас будет стажа (свой стаж можно проверить на сайте ПФУ). Если в 2025-м, то нужно иметь не менее 32 лет стажа, если в 2026-м – 33 года, в 2027-м – 34 года, в 2028-м – 35 лет стажа. Чтобы выйти на пенсию в 63 года, норма на 10 лет меньше (т.е. в 2025-м – от 22 до 32 лет, в 2026-м – от 23 до 33 лет и т.д).

Для пенсии в 65 лет нужно иметь от 15 лет стажа. Ткаченко уверена: проблемы с выходом на пенсию начнутся уже в следующем году. Сейчас у пенсионеров есть еще стаж до 2000 года, когда не было электронной системы учета взносов и достаточно было, чтобы трудовая книжка лежала на предприятии. Кроме того, ранее в стаж считали обучение, службу в армии.

Адвокат Тамила Шатарская, которая специализируется на пенсионных делах, рассказывает OBOZ.UA: проблемы также возникают и из-за временной оккупации и полномасштабной войны. В некоторых городах и архивы, и предприятия уничтожены, поэтому доказать свой стаж работы на таком предприятии крайне сложно. Но украинцы часто и не пытаются этим заниматься. Требования по стажу растут, а вот число обращений украинцев к юристам с просьбой отстоять свой стаж уменьшается.

Дело в том, что услуги юристов за последние два года подорожали почти вдвое. "Если подтвердить стаж через суд, то такой суд может длиться около года. Перерасчет часто незначителен, а потом еще и Пенсионный фонд даже после суда отказывается выплатить перечисленную сумму", – рассказывает адвокат.

Согласно последним данным Пенсионного фонда, за девять месяцев прошлого года количество пенсионеров снизилось на 147,9 тыс. человек. Каждый год численность пенсионеров уменьшается на 130-150 тыс. человек. Максимальное снижение произошло в 2017 году (на 340 тыс. человек). При этом последний раз за десять лет количество пенсионеров росло в 2015-м. Соотношение мужчин и женщин почти не меняется: шесть женщин против четырех мужчин.

Украинцам следует готовиться к новому пенсионному возрасту

В Европейском Союзе постепенно двигаются к повышению пенсионного возраста до 67 лет. При этом ни в одной стране ЕС нет пенсионного возраста в 60 лет. Украине также придется следовать рекомендациям Еврокомиссии. Кроме того, уже сейчас страна столкнулась с дефицитом на рынке труда, и после войны ситуация не улучшится. Работать придется и после 60-ти. Государству придется стимулировать трудоустройство украинцев, которых сейчас официально называют лицами, которые утратили трудоспособность .

"Я, как человек уже уверенно перешедший отметку за 55 лет, тоже не думаю, что в 60 лет надо идти на пенсию. Это не пенсионный возраст", - говорит Ткаченко. С этим согласны в своих рекомендациях и международные организации. Считается, что даже в тех странах, где очень сложная демографическая ситуация и продолжительность жизни невысока, пенсионный возраст можно повышать до 65 лет.

Украинские политики многие годы отказывались пересматривать пенсионный возраст. Это непопулярное решение придется принимать сразу после войны. И не только ради членства в ЕС. Ни одна пенсионная система в мире не может обеспечить пенсионную выплату, начиная с 60 лет. Поэтому все страны Европы увеличили пенсионный возраст. Украина, имея самые низкие пенсии в Европе, сохраняет самый низкий пенсионный возраст.

Но даже если пенсионный возраст официально не увеличат, работать все равно придется дольше. Фактически большинство украинцев уже в скором времени не сможет выполнить новые условия выхода на пенсию.