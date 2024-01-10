Украинцы могут получить помощь от ООН: кому из пенсионеров будут предоставлять выплату в 2024 году

В 2024 году планируется второй этап программы помощи украинским пенсионерам от Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН). В прошлом году дополнительные доплаты получили около 278 тыс. пенсионеров.

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Второй этап охватит 350 тысяч человек с инвалидностью. В ходе заседания рабочей группы Проекта реформ гуманитарной помощи и международного развития для Украины (PeReHID) было доложено, что дополнительные выплаты пенсионерам от ВПП ООН запланированы и на 2024 год.

Чтобы получить выплаты от ВПП ООН, пенсионеры должны отвечать определенным критериям:

• проживать на территориях боевых действий или при фронтовых территориях;

• пенсия не должна превышать 3250 грн.;

• такие лица не получали ранее никаких выплат от ООН и других международных организаций и не получали выплаты для ВПЛ.

В ноябре правительство приняло разработанное Минсоцполитики постановление, увеличившее предельный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи от ВПП ООН с 3000 грн до 3250 грн.

После изменений размер дополнительного пособия определялся как разница между 3250 грн и пенсионной выплатой, но не мог быть менее 100 грн. К примеру, если пенсионер получает пенсию 2400 грн, то ему доплатят 850 грн.

Чтобы получить такую надбавку, не нужно было писать какое-либо заявление и обращаться в Пенсионный фонд, это делалось автоматически. Доплата начислялась на карту пенсионера вместе с пенсией.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, с 1 января 2024 года в Украине часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) больше не будет получать выплаты от государства. В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

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