Денежная выплата вместо "упаковки малыша": сколько можно получить в 2024-м

В Украине действует проект по монетизации "упаковки малыша". Вместо бокса с самыми необходимыми для младенца вещами родители могут оформить денежную компенсацию. В 2024 году она выросла.

На данный момент финансовая поддержка составляет до 7689 грн. Об этом информируют в департаменте социальной защиты Днепропетровской ОВА.

"Выплата единовременная. Средства родители получают на специальный счет. Они – для приобретения детских товаров. Средств гигиены, одежды и обуви, игрушек, ходунков, колясок", – рассказала директор департамента Елена Крышень.

Как украинцам оформить выплату?

Чтобы оформить денежную поддержку, родителю нужно обратиться в подразделение соцзащиты или ЦНАПа. Подать заявление можно также онлайн – на государственном портале "Дія". Для этого следует зайти на вкладку єМалятко.

Однако в Украине семья, у которой родился ребенок, может также получить и поддержку в виде "упаковки малыша". С 1 января 2024 года его стоимость выросла с 6 816 до 7 689 грн.

Состав пакета должен пересматриваться каждые 4 года. Это происходит с учетом экспертного мнения чиновников с привлечением родителей младенцев, представителей ЮНИСЕФ.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, власти Чехии оказывают помощь украинским беженцам. Поддержка предоставляется в виде денежных выплат, которые считаются необходимыми для удовлетворения основных потребностей жизни, включая пособие на жилье. Денежные средства выплачиваются как на взрослых, так и на детей.

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