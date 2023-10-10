Украинцы могут бесплатно проверить свои кредиты: НБУ запустил новый сервис

В Украине запустили онлайн-сервис по предоставлению информации из Кредитного реестра НБУ (Национального банка Украины). Посредством этого сервиса физлица смогут получить информацию о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (617 тыс. грн).

При этом услуга предоставляется физическим лицам бесплатно. Об этом идет речь в заявлении Нацбанка Украины 10 октября.

Как работать новый сервис?

Сервис доступен по ссылке на странице официального Интернет-представительства НБУ. Чтобы получить его, нужно авторизироваться с помощью системы BankID НБУ, то есть иметь счет в одном из банков – участников системы.

В ответ на онлайн запрос пользователь получит актуальную информацию из Кредитного реестра Нацбанка. Речь идет о таких сведениях:

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сумму задолженности и состояние исполнения обязательств;

наименование банка-кредитора и дату предоставления им информации в Кредитный реестр НБУ.

Кроме того, с помощью вебресурса Кредитного реестра НБУ пользователь также может получить информацию из Реестра запросов/заявлений, обработанных согласно его данным в реестре.

"Отчет из Кредитного реестра НБУ не является официальным документом, в то же время эта информация позволяет контролировать свои финансы и при необходимости уточнять данные, обратившись в банк-кредитор. Участники Кредитного реестра НБУ – банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц – обновляют информацию ежемесячно по состоянию на первое число. Дата последнего обновления указывается непосредственно в сформированном пользователем отчете", – говорится в сообщении.

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